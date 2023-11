Siete pronte a farvi conquistare dalla nuance autunnale più cool che ci sia? Ecco una selezione di capi e accessori brown da non lasciarsi scappare

Ragazze, pronte a sfoggiare un outfit total brown? Come vi avevamo anticipato, è arrivato il momento di tirare fuori dal vostro armadio tutti i capi declinati sulle nuance più calde della palette, che vi permetteranno di scaldarvi duranti i mesi freddi. E il marrone è uno dei colori pronto a darci più soddisfazioni in assoluto.

Dal cappotto doppiopetto all'abito in maglia, dalle borse alle calzature, fino ad arrivare agli accessori. Grazie a quel tocco sofisticato che sa donare al look, il marrone potrebbe tranquillamente sostituire nei nostri cuori Sua Maestà, il nero. E con questo abbiamo detto tutto. Inoltre, se pensate che sia un colore difficile da abbinare, siamo qui proprio per convincervi del contrario.

E' infatti molto versatile e perfetto sia in total look, come dicevamo, sia abbinato a nuance come l'arancio, l'azzurro, il verde, il beige e soprattutto con il rosso con cui forma una delle combo più desiderate del momento! E sì, sfatiamo una volta per tutte questo falso mito: sta benissimo anche con il nero e con il blu scuro.

Le sfilate autunno-inverno 2023/2024 del resto lo hanno confermato: il marrone è il grande protagonista di questa stagione (insieme al rosso, obviously!). Molte content creator si divertono infatti a sfoggiare questo colore su outfit monocromatici e, perché no, anche mixando diverse sfumature tra loro.

Ecco 14 buoni motivi per aggiungere subito il marrone alla vostra wish list!

Cappotto doppiopetto di MONKI.

Stivaletto con tacco di ZARA.

Borsa a mano con tracolla di CARLA FERRONI.

Abito di ARKET.

Cardigan di MANGO.

Piumino di NANUSHKA.

Pantaloni cargo di CALVIN KLEIN.

Campus 00's di ADIDAS.

Calzini di UNIQLO.

Blazer di CALLIOPE.

Borsa a spalla di GIANNI CHIARINI.

Gonna midi in satin di MASSIMO DUTTI.

Pullover in cashmere di COS.

Pantaloni di B.YOUNG.

A cura di Elisa Pietrosanti