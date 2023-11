Giocare nei look con le nuance classiche sembrerebbe facile. Eppure ci sono ancora alcuni color-mix poco utilizzati a causa di falsi miti e vecchie concezioni. Eccone 5 bellissimi da riscoprire subito!

Ci sono coppie che non si discutono: pane e burro, Goldie Hawn e Kurt Russel, latte e biscotti. Bianco e nero. E poi ci sono quelle chiacchierate, quelle che o le odi o le ami. Che magari si sono portate appresso per molti anni delle etichette e che, oggi, sono in cerca di un doveroso riscatto. Bene, parlando di combinazioni cromatiche, alcune più di altre per tanto tempo sono state vittime di falsi diktat. Specialmente tra le tinte che sembrerebbe più facile utilizzare: i classici.

Pensate al nero e al blu, per esempio. Quante volte ci siamo sentite dire che no, non stanno bene insieme? E invece sono chic e deliziosi, così come tanti altri accostamenti che meriterebbero più fiducia: ci svolterebbero molti look se ne avessero a possibilità!

Passiamo in rassegna le coppie più celebri dunque: ecco 5 combo cromatiche che spesso vengono guardate con ingiustificato sospetto e che invece funzionano alla grande.

Marrone + Blu

Il blu è uno dei basic di riferimento per tantissime persone. Quando è scuro e profondo, poi, è davvero elegantissimo. Eppure se ci pensiamo bene tendiamo a portarlo spesso col bianco, al massimo con qualche azzurro. Le più audaci forse oseranno un mix col grigio. Ma qui la domanda è: perché non con il marrone (o con i beige)?

Prendi un pezzo blu notte quindi e accostalo a uno marrone, va bene medio chiaro, ma anche scuro. Vedrai che magia!

Noi per esempio abbiamo deciso di scaldare un classico pullover blu con una mini skirt di una tonalità intermedia di brown (ma con un bell’accento più scuro sulla fibbia). Il risultato è un po’ più casual, ma molto più cool e interessante, non trovate?

Bianco ottico + avorio

Il bianco è una tinta acromatica particolare. La utilizziamo in abbondanza d’estate e tendiamo ad archiviarla in inverno. O meglio, la inseriamo nei look solo come colore gregario, scegliendolo magari per una camicia o per una t-shirt. E via di abbinamenti con tinte più scure e sature. Inoltre, anche quando giochiamo sul total white, tendiamo a restare fedeli a un unico bianco, o comunque a un’unica radice di temperatura. Ebbene, se vi dicessimo che bianco e avorio sono una vera bomba?

Ebbene sì, anche in total look. Anche in inverno. Noi per esempio abbiamo abbinato un paio di pantaloni palazzo bianco ottico a una polo in lana color avorio. Il contrasto per temperatura aggiunge tridimensionalità al look, che potrà essere completato da un accento dato da un bijoux o un accessorio.

Grigio chiaro + grigio scuro

Il grigio funziona spesso da colore base, facile da accostare a blu o a colori più accesi o particolari. In caso di completi invece lo portiamo spesso in total look. Ma comunque stiano le cose, tendiamo a lavorare su un'unica tonalità e a non ragionare mai per shades differenti. Ma le sfumature di grigio non erano cinquanta?

Non le abbiamo contate, ma una cosa possiamo dirvela: accostare un grigio chiaro e un grigio scuro non fa “completo sbagliato” come potrebbero pensare molti. Basterà puntare su un bel contrasto netto. Come in questa combo tra pantaloni color antracite e un gilet in maglia grigio chiaro. Per noi è semplicemente chicchissima!

Grigio + tavolozze della terra

Ancora grigio. Ammettiamolo: altri neutri che difficilmente gli accostiamo sono tutti quelli contenuti nella palette dei colori della terra (dai beige sabbiati ai marroni intermedi). Tendiamo sempre a non far interagire caldi con freddi. “Perché?” - verrebbe da chiedersi - dato che il risultato è davvero favoloso?

Non ne siete convinti? Ecco una piccola dimostrazione. Polo in maglia grigia e gonna in marrone cognac. L’ideale sarà rimanere su un unico valore cromatico e il gioco sarà fatto. Provate anche con un grigio chiaro mixato a un beige. Ci ringrazierete.

Nero + blu notte

Parlando di tinte basic, potevamo non citare il re degli armadi, ovvero il nero? E parlando di celebri coppie chiacchierate, potevamo non chiudere il discorso con la già citata accoppiata nero e blu notte? Ovviamente no. Si tratta in effetti della combo colore che (senza ragione) ha incontrato più spesso detrattori nella storia dei guardaroba. Onestamente, non ne comprendiamo il motivo.

O meglio: gli argomenti sostenuti da chi ritiene che i due colori non possano convivere li conosciamo. Si dice che siano troppo simili, non possono funzionare. E invece è l’esatto contrario: il blu conferisce al nero un tocco di luce, come un bagliore nella notte scura. Lo ammorbidisce, rendendo un look nel suo complesso meno rigido. Nel contempo mantiene l’allure elegante dei due colori singoli con un tocco di personalità in più. Esattamente quello che accade tra la blusa nera e la longuette blu. Insomma, la vera domanda è: perché no?

