La collezione PE 2023 di Mango è piena zeppa di novità colorate e cool che vorremmo vedere al più presto nel nostro guardaroba: ecco alcuni dei nostri pezzi preferiti

Per cominciare Aprile con il piede giusto che ne dite di un po' di shopping? Magari proprio sul sito del colosso spagnolo Mango che ci regala tante emozioni in fatto di look e ha in serbo per noi sempre un sacco di novità a cui non riusciamo quasi mai a dire di no.

Bando al superfluo, però: è giunto il momento di concentrarsi solo e soltanto su quei pezzi capaci di dare un valore aggiunto al nostro stile di tutti i giorni e non su certe "meteore" che, tempo un mese (e siamo state anche ottimiste) non indosseremo più.

Quali sono i must del mese che ci hanno convinto di più? Un abito midi a fiori dalla fantasia floreale e con volant super cute. Un pullover color burro che si abbinerà a ogni capo del guardaroba, è garantito. Un trench beige a doppiopetto per le giornate più fresche/piovose. Un paio di pantaloni palazzo in una tonalità brillante come il lime. Una camicia bianca in tessuto fluido con fiocco che vi risolverà parecchi abbinamenti, e tanto altro ancora. Lasciatevi tentare dalla nostra selezione.

L'abito midi a fiori con volant di Mango

Il pullover color burro traforato di Mango

La gonna corta in stile cargo di Mango

Il trench beige doppiopetto di Mango

La camicia fluida con fiocco di Mango

I pantaloni palazzo di Mango

La salopette in denim di Mango

La maglietta in cotone a righe di Mango

La giacchina in tweed di Mango

La gonna in denim con lo spacco di Mango

Credits: shop.mango.com