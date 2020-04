10 capi must have (forever) + sconti "mid season" = finalmente good news!

Tempo di mid season sale, ossia i saldi di mezza stagione. Il momento in cui molti brand fanno sconti e promozioni su una parte della collezione in corso, in questo caso la primavera-estate 2020.

Tra i nostri preferiti c'è Mango, il marchio spagnolo del fast fashion che ci regala look favolosi in qualsiasi occasione, dal tempo libero, all'ufficio fino alle cerimonie eleganti.

Certo, in questo periodo si resta a casa ma perché resistere alla tentazione di approfittarne acquistando subito online alcuni dei must della bella stagione che ci torneranno utili SEMPRE?

Sì, avete capito bene! Del resto si tratta di capi e accessori classici, che non passano mai di moda, dal classico trench beige al midi dress a fiori, dalla camicia bon ton ai jeans skinny, passando per il blazer passe-partout o la jumpsuit sofisticata. E ancora un paio di stivaletti in suede con tacco comodo e una tracollina chic.

Cosa aspettate a fare il pieno di glamour? Sbrigatevi però: alcuni pezzi andranno presto sold-out!

Abito midi a fiori (49,99 euro)

Trench classico (49,99 euro)

Camicia ricamata (25,99 euro)

Jeans skinny (19,99 euro)

Stivaletti in suede (25,99 euro)

Giacca in lino (59,99 euro)

Minidress con bottoni (19,99 euro)

Tuta plissé (59,99 euro)

Minidress in pizzo (49,99 euro)

Borsa a tracolla (9,99 euro)

