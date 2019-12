Il maxi pull è perfetto da giorno e da sera. Provare per credere!

Quando un trend, oltre ad essere fashion è anche caldo e confortevole, non ci resta altro che tenercelo stretto e sfruttarlo al massimo perché comodità e moda non vanno a braccetto tanto spesso.

Da qualche tempo a questa parte però, il reparto knitwear fatto di pullover, cardigan, maglionicini cropped e vestitini in maglia, è in assoluto uno dei più desiderati. #KnitwearWishlist

I maglioni larghi e lunghi in particolare, sono belli, colorati e ampi e danno la possibilità di essere abbinati in tante combinazioni, con resa sempre diversa e originale.

Per questo abbiamo deciso di consigliarvi un fashion vademecum con 5 modi per abbinare il maglione oversize, un must have tutto natalizio.

Scoprite come esaltarlo al meglio nella nostra gallery Mix & Match!

Come abbinare il maglione largo: con stivali come un mini abito

Tutti gli occhi sul maxi pull/mini abito tricolore di Yas, da abbinare con cuissardes come questi di Stuart Weitzman neri, un marsupio color tabacco con borchiette di Isabel Marant (lo trovate su Net-a-Porter) e il cappellino in lana cotta con visiera e bottoni di Zara.

(Credits: Stuart Weitzman, Net-a-Porter, Yas, Zara)

Come abbinare il maglione largo: con stiletto e slip dress per un party

I maxi pull del momento si sfoggiano anche la sera con abiti in seta come mostriamo in questo abbinamento tutto da copiare per il vostro prossimo party natalizio! Createlo scegliendo lo slip dress verde di Gina Tricot (disponibile su Zalando), la tracollina nera in stampa cocco di Coccinelle, le décolleté in suede beige di Gianvito Rossi e il maxi pull montanaro ton sur ton di Falconeri.

(Credits: Coccinelle, Zalando, Gianvito Rossi, Falconeri)

Come abbinare il maglione largo: con denim per un day outfit

Gli outfit giornalieri saranno impeccabili grazie a un maglione over come la proposta un po’ squaw e con cintura di Alanui, l'ossessione knit delle fashioniste più agguerrite. La nostra combo tutta giornaliera è composta da occhiali in Classic Clue (il colore pantone del 2020) di Stella McCartney, stivali sotto il ginocchio di Carmens, e denim skinny di Fracomina.

(Credits: Carmens, Stella McCartney, Fracomina, Le Double F)

Come abbinare il maglione largo: con leggings e trainer

L’outfit più confortevole e d’impatto è con i leggings termici effetto pelle di Zara, la splendida e gettonatissima 1955 Horsebit di Gucci in pelle bianco panna, le trainer in pandan di Adidas modello Falcon e il maglione bordeaux di Ottod’ame.

(Credits: Adidas Falcon, Ottod'ame, Zara, Gucci)

Come abbinare il maglione largo: con minigonna e combat boots

Il nostro quinto e ultimo look è in stile "college" e si compone di mini in check tartan di Only (su Zalando), camicia “brava ragazza” di Ralph Lauren, stivali combat di Gioseppo e cardigan lungo con bottoni di Mango.

(Credits: Gioseppo, Mango, Zalando)