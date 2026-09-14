Rilanciato lo scorso inverno da Matthieu Blazy sulla passerella di Chanel, il maglione con la zip a tre quarti sarà un must have dell'autunno. E questi sono i modelli che ci piacciono di più



Se vi ha conquistato già durante la scorsa stagione invernale, non vedrete l'ora di indossarlo di nuovo. Il maglione quarter zip, ovvero quello con collo alto e zip corta, è di nuovo in cima alle tendenza per i mesi più freddi.

Tipico capo del guardaroba maschile, è entrato di diritto anche in quello femminile quando, lo scorso dicembre, Matthieu Blazy lo ha rivisitato sulla passerella pre-fall 2026 di Chanel. Se in quella occasione l'abbiamo visto in un classico beige abbinato a un paio di jeans baggy, ora questo capo si presta a occasioni e outfit decisamente versatili.

Il merito è dei filati, dai più spessi e invernali a quelli più leggeri e meno sportivi, quanto dei colori, che spaziano dalle tradizionali sfumature autunnali a tocchi brillanti e vivaci, anche accostati tra loro.

Le nuove varianti conquistano inoltre per i dettagli: zip che si fanno notare, tasche e bottoni applicati, bordure in pelle o effetto pelliccia, piccoli loghi ricamati che aggiungono un tocco personalizzato.

Dal modello gessato, perfetto per l'ufficio, ai modelli in felpa, più casual e rilassati, scoprite tutte le novità del momento e scegliete il vostro maglione con la zip per iniziare la nuova stagione con stile.

Maglioni "half zip": le proposte più cool di stagione







Maglione misto cotone e lana con zip, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com



Maglione Annalisa in 100% lana rigenerata con zip, RIFÒ.

Credits: Rifo-lab.com

Maglione con collo alto e zip e tasca applicata, SANDRO PARIS.

Credits: Farfetch.com

Pullover in viscosa e poliestere a coste con zip, MANGO.

Credits: Mango.com

Maglia collo alto in cashmere con zip, MIU MIU.

Credits: Miumiu.com

Maglione con collo a V e collo alto con zip, MM6 MAISON MARGIELA.

Credits: Mytheresa.com

Pullover in misto lana con collo alto con zip, LOEWE.

Credits: Net-a-Porter.com

Pullover in misto lana con zip, ZIMMERMANN.

Credits: Mytheresa.com

Maglia in cotone a trecce con cerniera, POLO RALPH LAUREN.

Credits: Ralphlauren.it

Felpa con zip, ROTATE BIRGER CHRISTENSEN.

Credits: Farfetch.com

Maglione Jailyn in teddy con zip, VARLEY.

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Maglia a collo alto in tessuto gessato con mezza zip, OYSHO.

Credits: Oysho.com

Felpa con zip e dettagli a contrasto, WEEKEND MAX MARA.

Credits: Farfetch.com