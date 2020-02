I cardigan di cui innamorarsi questa primavera? Eleganti, corti, con bottoni gioiello…ecco tutte le versioni più chic da acquistare subito!

Le nuove tendenze in fatto di maglie parlano chiaro: è lui, il cardigan, il capo da cui farsi rubare il cuore quest'anno!

E con i modelli che vi proponiamo oggi resistere e non volerli tutti (ma proprio tutti!) sarà impossibile, sappiatelo.

Sì, perché sono loro gli alleati perfetti per ammantare di charme anche il look daily più semplice. Se non ci credete, provate a indossarli con un semplicissimo paio di jeans: l'effetto sarà effortless chic, ossia di eleganza senza sforzo. Proprio come piace a noi.

Abbiamo sbirciato tra le nuove collezioni dei brand più cool del momento e scovato queste vere delizie: raffinati, femminili, romantici, vezzosi e con quell'allure bon ton che fa davvero la differenza. La tentazione di collezionarli, lo capirete anche da soli, è forte.

I nostri preferiti? Quelli corti (a volte persino cortissimi! da abbinare rigorosamente a pantaloni e gonne a vita alta), a tinte pastello, magari impreziositi da ruches, strass, ricami, applique, dettagli cut-out e bottoni gioiello (altro grande trend di stagione da appuntarsi subito).

Scommettiamo che entro sera ne avrete acquistato almeno uno?

Cardigan corto giallo pastello MANGO

Credits: shop.mango.com

Cardigan con roselline ZARA

Credits: zara.com

Cardigan con fiocchi di paillettes ALESSANDRA RICH

Credits: net-a-porter.com

Cardigan azzurro pastello & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cardigan con fiori e farfalle PRADA

Credits: mytheresa.com

Cardigan con ampio scollo H&M

Credits: hm.com

Cardigan in stile college THOM BROWN

Credits: net-a-porter.com

Cardigan con dettagli cut-out PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com

Cardigan rosa con ruches LOVESHACKFANCY

Credits: mytheresa.com

Cardigan con bottoni gioiello JARDIN DES ORANGERS

Credits: mytheresa.com

Cardigan con ricamo floreale e bottoni a cuore MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Cardigan lavorato SÉZANE

Credits: sezane.com