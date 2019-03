Direttamente dalla Disco anni 80 l’iconico filato dai riflessi metallici torna in pista per la primavera-estate 2019.

A dare nuova luce e grinta al look di primavera ci penserà lui, il lurex! Potremo finalmente fare posto nel guardaroba a tinte sgargianti, iridescenti e di impatto.

I luminosi riflessi di questo tessuto daranno vita a caleidoscopici giochi cromatici per un effetto metal assicurato! E se il rainbow party non vi convince potrete sempre optare per nuance più tenui e leggere da sfoggiare in ogni occasione. Anche in ufficio? Assolutamente sì! Ma... attenzione! A piccole dosi!

Siete pronte a scendere in pista? Lasciatevi ispirare dalla nostra fashion parade di capi e accessori in pieno stile anni 80 da indossare night&day nei più esclusivi dancefloor… e non solo!





ATTICO Mini abito stretch con scollo a V.

Credits: net-à-porter.com

DIXIE Abito in lurex color petrolio impreziosito da dettagli in piuma.

Credits: dixiefashion.com

FALCONERI Gonna oro in elegante tessuto plissé.

Credits: it.falconeri.com

GUESS Body nero con scollo a V in tessuto lurex.

Credits: guess.eu

HOGAN Sneakers in tessuto lurex con logo in pelle dorata.

Credits: hogan.com

IBLUES Pantaloni a palazzo con motivi a righe.

Credits: it.blues.it

LIU JO Top a costine color giallo oro.

Credits: liujo.com

MARELLA Blusa multicolor in lurex.

Credits: it.marella.com

MOTIVI Maglia rosa chiaro con maniche a volants.

Credits: motivi.com

PINKO Abito realizzato in elegante tessuto lurex rosa antico.

Credits: pinko.com

STUART WEITZMAN Sandalo iridescente color cielo.

Credits: farfetch.com

VERO MODA su Zalando Pantalone a palazzo blu inchiostro.

Credits: zalando.it

ZARA Abito lungo limited edition.

Credits: zara.com