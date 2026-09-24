L’alternativa più chic ai soliti trench beige? Quest’autunno puntate tutto sui modelli declinati in sfumature di rosso audaci e femminili!

È vero, in quanto a eleganza e versatilità il classico trench beige non ha proprio rivali, ma avere nell’armadio anche qualche modello più colorato può essere un ottimo modo per dare un twist agli outfit quotidiani.

Lo sa bene Luisa Ranieri che, presente a Milano per gli show e gli eventi della Fashion Week, ha trasformato un trench rosso scuro nel protagonista indiscusso del suo look.

L’attrice, che l’ha indossato con quell’eleganza che da sempre la contraddistingue, ci ha dato prova del fatto che anche un capospalla iconico come il trench color cammello non è mai l’unica opzione che abbiamo a disposizione.

E che, anche dopo i 50 anni, non c’è alcun motivo di relegare il guardaroba alle sole tonalità neutre.

***Bye bye nero: questi sono i due 2 colori autunnali perfetti per "illuminare" dopo i 40 anni (e la nuance da evitare assolutamente)***

Al contrario di ciò che spesso si pensa, una nuance intensa come il rosso può rivelarsi una scelta vincente per aggiungere personalità anche a quegli outfit che sulla carta rischiano di risultare troppo semplici o banali.

Certo, nel caso di Luisa, il merito è anche degli accessori, un paio di sandali in vernice rossa e una borsa a mano in pelle scamosciata, ma è stato soprattutto il suo trench rosso a “fare tutto il look”.

Lei ne ha scelto uno lungo fino alla caviglia, stretto in vita da una cintura e dalla silhouette oversize, ma la buona notizia è che in circolazione si trovano un’infinità di modelli alternativi che si possono mettere in wishlist quest’autunno.

Scoprite alcuni dei nostri preferiti nella gallery a seguire.

Trench rosso: 7 proposte da scegliere in alternativa ai classici modelli beige

WARDROBE.NYC Trench rosso in cotone con cintura in vita

Credits: mytheresa.com

ZARA Trench lungo con collo a revers

Credits: zara.com

BURBERRY Trench lungo in gabardine di cotone

Credits: it.burberry.com

PRADA Trench in gabardine con le maniche ampie

Credits: prada.com

RÒHE Trench in misto cotone con l’orlo asimmetrico

Credits: mytheresa.com

RALPH LAUREN Trench in misto seta

Credits: ralphlauren.it

PROENZA SCHOULER WHITE LABEL Trench a collo alto con cintura in vita

Credits: farfetch.com

Foto: GettyImage