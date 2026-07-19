Se avete risolto il problema dei look da vacanza per la sera, ora non resta che mettersi in pari con quelli per le giornate di mare. E, in nostro soccorso, arrivano come sempre le trendsetter con i loro fit da amare e ricreare.

Al giorno d’oggi ogni occasione è buona per giocare con la moda.

Se un tempo la spiaggia era semplicemente il luogo in cui indossare costume e infradito, con l’avvento di Instagram, delle trendsetter e dei loro irresistibili beach look, anche gli stabilimenti balneari si sono trasformati nel palcoscenico perfetto per divertirsi con tutto ciò che l’universo fashion ci offre.

Così parei, coordinati in lino, accessori dai colori vivaci, camicie oversize e maxi cappelli sono diventate solo alcune fra le opzioni con cui “agghindarsi” prima di varcare la soglia di casa per raggiungere il mare.

Perché del resto, se lo vogliamo, anche il bagnasciuga può trasformarsi nella nostra personale passerella.

E se scegliere l'outfit giusto è ormai diventato parte del nostro quotidiano rituale estivo, tra una marea di ispirazioni e possibilità, d’altro canto è anche facile sentirsi sopraffatte o avere dubbi su cosa sia in e out. Per questo noi di Grazia.it abbiamo selezionato 7 look semplici e facilissimi da ricreare, composti da capi che si trovano facilmente online o che, molto probabilmente, avete già nel guardaroba. Pronte a scrollare?

I look da spiaggia delle it girl: t-shirt + gonna a palloncino

Ammettiamolo: nonostante milioni di abiti, copricostume e alternative varie, c’è chi come noi è ancora rimasto affezionato alla cara e vecchia t-shirt oversize da infilare sopra al costume senza troppi sforzi. Ma, per entrare in pieno nello spirito fashion del momento abbiamo una buona notizia: bastano pochi accorgimenti per trasformare anche lei in un fit a prova di Instagram. Così una mini gonna balloon, un cappello da pescatore e una maxi bag in tela sono tutto ciò che serve per elevare l'outfit senza rinunciare alla comodità.

I look da spiaggia delle it girl: camicia oversize

A volte, per essere cool anche in spiaggia, non serve un'infinità di capi e a dimostrarcelo ci pensa questo look che, tra essenzialità ai massimi livelli e un'eleganza senza sforzo, ci ricorda come anche una semplice camicia oversize basti per ottenere un beach look sofisticato, rilassato e incredibilmente cool.

I look da spiaggia delle it girl: "massimalismo"

Per le amanti del massimalismo, la parola d’ordine è divertirsi: con colori, forme e silhouette diverse fra loro, da accostare giocando con le infinite possibilità che la moda ci regala. E così, un costume a righe può benissimo abbinarsi a un occhiale a righe e a una gonna - sempre a righe e frange - per un mix esplosivo costruito texture su texture e pattern su pattern.

I look da spiaggia delle it girl: il pareo

Il pareo, ancora una volta, si conferma uno dei capi più amati per i look da spiaggia anche dalle trendsetter. Per l'estate 2026, però, abbandonate stampe tribali o look monocromatici in favore dei modelli in crochet, dal fascino retrò e boho, perfetti per aggiungere un tocco romantico a ogni mise.

I look da spiaggia delle it girl: completo chemisier

Il chemisier ha molte forme: dalla camicia oversize di prima ai completi matchy-matchy in due pezzi. Tutto sta nella scelta della silhouette, della tipologia di capi e nell’accostamento degli accessori, che possono trasformare il tutto anche in un look dal sapore leggermente boho e western, soprattutto con l'aggiunta di un cappello da cowboy in paglia.

I look da spiaggia delle it girl: t-shirt e foulard

Un outfit, per essere chic, non ha bisogno di tantissimi elementi: a volte bastano solo dei piccoli accorgimenti e il gioco è fatto. A una T-shirt a maniche lunghe, per esempio, è sufficiente aggiungere un paio di shorts e un foulard per creare un look da spiaggia semplice, ma d’effetto.

I look da spiaggia delle it girl: canotta + shorts

Infine, anche la semplice combo canotta + shorts può essere elevata a un look trendy, purché si alternino fra loro colori, stampe e pattern a contrasto e accessori bold, per un twist extra di carattere e personalità.