Direttamente dallo street style, 7 spunti interessanti su come vestirsi questa settimana per gli eventi del Fuorisalone 2026.

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla Design Week con il Salone del Mobile e il Fuorisalone e, come ogni anno, Milano torna a diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, trasformandosi nel cuore pulsante del design contemporaneo.

Tra eventi, mostre e installazioni, questa settimana si preannuncia ricca di appuntamenti e a noi non resta che scegliere il look giusto e immergerci a pieno nell’atmosfera creativa della città.

Come vestirsi per il Fuorisalone? Che sia per partecipare a un’inaugurazione, a un cocktail party o semplicemente per scoprire le installazioni sparse in giro per Milano, una cosa è certa: un look comodo e al tempo stesso curato, pratico ma contemporaneamente stiloso è tutto quello che ci serve.

E se siete a caccia di idee, vi aiutami noi a trovare la giusta ispirazione.





7 idee dallo street style su come vestirsi per Design Week e Fuorisalone

Con un outfit semplice e discreto non si sbaglia mai: e cosa c’è di meglio della combo “camicia bianca + gonna nera a colonna” per unire alla perfezione comfort e stile! Per dare un twist al tutto, bastano poi una mini borsa a mano total black e dei sandali “granchietto” dello stesso colore.





In alternativa, potete optare per un altro mix evergreen che non delude mai “blazer doppiopetto + jeans ampi”, da portare con degli stivaletti bassi e la vostra it-bag preferita.





Per passare dall’ufficio agli eventi del Fuorisalone senza bisogno di passare a casa a cambiarsi, invece, un completo grigio, con blazer dal fit rilassato e pantaloni wide leg, può essere un’ottima soluzione, specialmente se indossato in modo easy, con sotto una t-shirt bianca e delle scarpe comode.





Come vestirsi per il Fuorisalone in modo ancora più chic? Uno slip dress dai colori pastello può essere un buon punto di partenza. Per sdrammatizzarlo un po’, si può indossare con sopra una maglia morbida en pendant e delle slingback con il tacco basso, con i calzini a vista.





Per un look in perfetto mood primaverile si può partire dalla combo “camicia + pantaloni a fiori”, da indossare, se le temperature lo richiedono, con una giacca in pelle e degli accessori comodi.





Se non avete ancora lasciato in panchina i vostri amati stivaletti in suede, provateli con una t-shirt basic, un blazer dai colori naturali e una gonna midi bianca: così abbinati sono perfetti per vivere al meglio gli appuntamenti del Fuorisalone.





Per unire, invece, nello stesso look femminilità e praticità, scegliete un abito lungo dalle stampe floreali. E indossatelo una cintura che segna il punto vita, un paio di stringate e una borsa dai colori vitaminici. Il risultato sarà un outfit incredibilmente comodo e glamour quanto basta.

Credits: GettyImage