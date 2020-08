Ferragosto è alle porte e non avete ancora deciso cosa indossare? No panic! Qualunque sia la vostra meta il look sarà perfetto! Scommettiamo?



Che decidiate di programmare il vostro Ferragosto in città tra imponenti monumenti e musei d’arte o in campagna tra le sconfinate distese verdi dei prati in fiore o al mare in pieno relax cullati dalle onde e baciate dal sole o in montagna tra cime e tradizionali rifugi, non importa, perché all’outfit perfetto (e a prova di foto ricordo da postare sui social) ci penseremo noi con 4 soluzioni ideali o da cui prendere inspo…



Look da Ferragosto in città

Siete delle romantiche sognatrici che aspirano a trascorrere un Ferragosto stile film “Vacanze romane” o più semplicemente delle appassionate d’arte? Non importa, perché in entrambi i casi tra i capi indispensabili troviamo: una deliziosa gonna midi impreziosita da ricami floreali; un top nelle tonalità pastello; un sandalo flat e una mini borsa a mano per tutto il nécessaire.

Gonna midi con fantasia floreale MANTU', top rosa VICOLO, mini borsa CROMIA, sandalo flat con fibbia gioiello GIANNICO.

Look da Ferragosto in campagna



Avete programmato un pic nic in aperta campagna o un pranzo in un romantico podere o agriturismo? Puntate su uno stile boho-chic: un cappello a tesa larga; un abito color terra; un sandalo in corda naturale o un paio di espadrillas in juta e infine completate l'intero look con una borsa secchiello finemente lavorata in rattan. Sarete perfette!



Maxi abito TORY BURCH, cappello a tesa larga decorato con pietre verdi ANTONELLA MORGILLO, espadrillas VIDORRETA SU ZALANDO, borsa secchiello in rattan STUDIO SARTA.

Look da Ferragosto al mare



Tutte al mare! State pianificando un’intera giornata da trascorrere in spiaggia tra ombrelloni colorati, tuffi, onde e stelle cadenti? Tra i capi must abbiamo selezionato: un abito arancione che riprenda le tonalità calde, un bikini a vita alta stile anni 60, una borsa di paglia finemente intrecciata e un sandalo in corda naturale.

Abito arancione CARAVANA, bikini verde CALZEDONIA, borsa in paglia intrecciata MIU MIU, sandalo flat in corda CULT GAIA.

Look da Ferragosto in montagna



Preferite un Ferragosto in montagna e inoltrarvi tra lunghi sentieri di alta quota e paesaggi mozzafiato? Non sottovalutate l’importanza del vostro abbigliamento che dovrà essere necessariamente tecnico e performante! Tra i capi indispensabili troviamo: una maglietta a maniche corte in tessuto traspirante, un pantaloncino corto, un paio di scarpe da trekking e ovviamente una giacca a vento, capo jolly, del perfetto escursionista.



Giacca a vento THE NORTH FACE, pantalone corto SALEWA, t-shirt in tessuto tecnico LA SPORTIVA, scarpe da trekking SALOMON.

