In cerca di ispirazione per i vostri look estivi? Ecco 10 abbinamenti molto cool scovati su Instagram. A voi non resta che replicarli!

Vestirsi con stile d’estate? A prima vista sembra facilissimo perché possiamo sbizzarrirci con tutti i colori della palette, spaziare da look casual a mise più ricercate e alternare tra loro abitini, jumpsuit, shorts e gonne di ogni lunghezza.

Eppure questa stagione ogni tanto riesce a mettere in crisi anche le fashioniste più esperte! Tra caldo, umidità e sbalzi di temperatura imprevisti, azzeccare l’outfit giusto non è così semplice, spesso la creatività ne risente e il rischio di indossare look tutti uguali è sempre in agguato.

Che ne dite allora di fare il pieno di ispirazione in modo da non farvi trovare impreparate una volta che l’estate entrerà nel vivo?

Se anche voi non vedete l’ora di indossare i nuovi capi e accessori appena acquistati ma siete un po’ a corto di idee, ecco 10 look estivi delle influencer da cui potete prendere spunto nelle prossime settimane per ricreare outfit freschi, comodi e soprattutto super stilosi!



Tee basic, gonna midi e scarpe flat



Il segreto per avere un look contemporaneamente femminile e nonchalant? Bastano una semplicissima maglietta bianca in cotone, una gonna midi dalle stampe multicolor e un paio di comode infradito per averlo in poche e semplici mosse.



Top con maniche a sbuffo, jeans e slingback



Perché rinunciare ai jeans d’estate! L’importante è che siano in denim leggerissimo come quelli dell’influencer francese Marielle Haon che ha indossato i suoi jeans dal fondo leggermente svasato insieme a un top con le maniche a sbuffo e un paio di slingback rosse. Il risultato? Tres chic!



Polo a quadretti e minigonna a fiori



Se avete gioito del ritorno delle polo tra i grandi must della primavera-estate ma non avete idea di come abbinarle in modo non noioso, fate come Nneya Richards che ha optato per un mix&match di stampe e ha dato vita a un look fresco e allegro indossando una polo a quadretti con una minigonna dalle stampe floreali.



Little black dress e sandali con il tacco largo



Chi l’ha detto che i little black dress vadano messi in panchina durante la stagione calda? In fondo basta scegliere i modelli giusti per indossarli all summer long. Proprio come fa Jenny Walton. Il suo abito nero con maxi scollatura sulla schiena, abbinato a sandaletti con il tacco comodo, è perfetto anche in piena estate!



Power suit colorato e sandali minimal



Anche i rigorosi completi formali si trasformano in estate. Nelle giornate più afose, optate per modelli dai tessuti leggeri e i colori vivaci. Portati con una bella tee al posto della camicia e con un paio di sandali minimal, saranno la rivelazione della stagione.



Abito a stampa vichy e sandali con i listini sottili



Se siete abbastanza aggiornate sugli ultimi trend, saprete bene che gli abiti a stampa vichy sono uno dei pezzi must di questa estate. Proprio come i sandali con i listini sottili. Indossateli insieme e aggiungete una bella borsa a spalla dai colori vivaci come fa Ellie di SlipinStyle per avere un look estivo assolutamente impeccabile.



Jumpsuit a fiori, espadrillas e borsa in paglia



Se gli abiti a fiori vi hanno un po’ stancato, ecco l’alternativa perfetta: una bella jumpsuit a stampa micro floreale. Provatela, sia in vacanza che in città, con un paio di espadrillas con la zeppa e una borsa tonda in paglia e rafia, daranno al vostro look un bel tocco estivo.



Camicia, knit pants e ciabattine



In quei giorni in cui non avete proprio troppa voglia di mettervi in tiro, la combo “camicia + pantaloni comodi” sarà la vostra ancora di salvezza. Come ci insegna l’influencer Alexandra Pereira che ha optato per una camicia in lino con il nodo, un paio di pantaloni larghi in maglia e un paio di comodissime ciabattine flat.



Crop top, maxi skirt e sandali



Un’altra combo infallibile in estate? Crop top e gonna lunga, meglio ancora se dalle fantasie multicolor, come quella a righe vitaminiche di Naomi Elizée. Lei la indossa con un paio di sandali con il tacco, ma il mix si presta a mille diverse interpretazioni e potete provarlo anche con sandali, slingback o mules rasoterra.



Mini abito con i limoni



Niente fa più estate di un abitino fresco dalle stampe “tutti frutti”. Che vogliate indossarlo con un paio di sandaletti in cuoio, delle sneakers o delle slingback con il tacco comodo, è l’ideale per cominciare a immergersi totalmente nel mood estivo.