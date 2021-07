Come vestirsi in città durante le giornate estive? Trovare il look giusto è sempre un terno al Lotto! Ma ecco 10 idee “rubate” alle trend setter da cui potete lasciarvi ispirare.

Che siate ancora in città in attesa delle meritate ferie o abbiate programmato le vostre vacanze in qualche capitale della cultura e a breve sarete alle prese con la preparazione dei bagagli, una cosa è certa: nelle prossime settimane avrete bisogno di outfit freschi e leggeri per sopravvivere all’afa senza dover rinunciare allo stile.

Estate in città fa rima con caldo, stanchezza e poca voglia di mettersi in tiro, ma il look giusto può fare miracoli e scegliendo con cura gli abbinamenti essere impeccabili dall’alba al tramonto sarà un gioco da ragazze.

Come vestirsi in città per affrontare impegni e attività in agenda senza sacrificare il look? Chi meglio delle influencer può aiutarci a trovare le combo più cool da sfoggiare per tutta la stagione!

Un chemisier con un paio di ciabattine flat, una canotta con una romantica gonna midi, una camicetta leggera con un paio di shorts coordinati: se siete a corto idee, vi basterà scorrere il vostro feed di Instagram per trovare un po’ di sana ispirazione.

Noi per venirvi incontro abbiamo selezionato 10 look molto fashion da cui potete prendere spunto. Scopriteli con noi!



Chemisier e infradito



Per una giornata dietro la scrivania o un tour tra monumenti e musei, indossate un bel chemisier in cotone, meglio ancora se ricco di ruches e volant, che rendono il look ancora più femminile. Abbinatelo a un paio di infradito e completate il tutto con cappello di paglia e occhiali da sole dalla montatura colorata. Non serve altro per iniziare la giornata nel modo giusto.



Top e pantaloni in lino



Quando si parla di freschezza non si può non menzionare il lino, il tessuto principe dell’estate. Per un look quotidiano che coniughi perfettamente leggerezza e stile, optate per un paio di pantaloni in lino a gamba larga dai colori vivaci, aggiungete un paio di sandali con il tacco largo e un top e poi finite con la vostra borsa preferita.



Mini dress e sandali in velcro



L’estate è la stagione giusta per sfoderare le gambe e sfoggiare gli abiti corti. Per un’estate in città, date una chance agli slip dress a stampa floreale. Con sandaletti con strappi in velcro e maxi bag in paglia saranno il vostro “mai più senza” della stagione.



Camicetta e gonna midi



Se specialmente nelle giornate più calde non avete proprio voglia di impegnarvi troppo nella scelta del look, puntate su qualcosa di semplice. Optando per una gonna midi a tinta unita, da portare con ciabattine rasoterra e camicetta cropped a fantasia, andate sempre sul sicuro.



Completino coordinato con top e shorts



A proposito di motivi colorati… avete notato che la fantasia a quadretti è la regina indiscussa della stagione? Se ha conquistato anche voi, sceglietela per i vostri look estivi. Un bel completo coordinato, con top e shorts a stampa vichy, può rivelarsi un’ottima soluzione nel quotidiano.



Shorts e espadrillas



Mix molto versatile, che volendo si può sfruttare anche in spiaggia, quello composto da camicia bianca, shorts in denim, espadrillas e l’immancabile borsa in paglia. È praticamente l’uniforme estiva delle influencer francesi ma siamo sicure che l’amerete molto anche voi!



Canotta e gonna a fiori



Visto che le gonne a fiori non mancano mai e abbondano sempre nel guardaroba estivo, provate ad abbinarne una a stampa micro floreale con un paio di sandali e una semplice canotta: con un look del genere potrete affrontare qualsiasi impegno in agenda (e qualsiasi temperatura).



Top e gonna lunga



Le gonne lunghe sono da sempre uno dei pezzi forte del vostro look? Approfittate della stagione calda per sfoggiare i modelli dai colori vitaminici. Potete fare come Tamu McPherson e indossarla con un top en pendant, un paio di ciabattine intrecciate e una borsa multicolor. Per un look fresco, leggero e super allegro.



Jeans e top con maniche a sbuffo



Se poi fate parte di quella lunga schiera di fashioniste che neanche a ferragosto riesce a rinunciare ai jeans, provateli con due grandi must del momento: un top con le maniche a sbuffo e una borsa a spalla colorata. Non ve ne separerete più.



Minigonna e mules



In quei giorni in cui vi viene voglia di tornare a indossare i tacchi, optate per la combo “camicia senza maniche, minigonna e mules con il tacco medio”: è un abbinamento che funziona sempre, sia di giorno che di sera.