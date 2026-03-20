Pronte per una primavera tinta pastello? Le trendsetter sì, e fareste meglio a lasciarvi contagiare dal loro entusiasmo se non volete arrivare impreparate alla stagione dei pastel shades

Si può davvero definire “primavera”, una primavera senza una sana dose di look pastello?

La risposta è no!



Un po’ come pane e Nutella, primavera e colori pastello sono un duo inseparabile, consolidato sì da molto tempo, ma capace di mantenere intatto il suo fascino candido ed etereo stagione dopo stagione.

E, dopo un periodo all’insegna di palette scure, cupe e invernali, non vediamo l’ora di una nuovissima ventata di freschezza (metaforicamente eh, basta freddo!) fatta di tonalità sorbetto che ci vestono da capo a piedi oppure fanno capolino, per le più restie, come accessori o elementi chiave degli outfit.

Fra rosa e azzurro baby, verde salvia, giallo paglierino, lilla e pesca, se vi conosciamo bene - e crediamo di sì - la domanda è sempre la stessa ("come abbinare i colori pastello questa stagione?") e a questo problema abbiamo già la soluzione adatta.

In aiuto arrivano come sempre le mise delle trendsetter che, sentendo l’aria di primavera, si sono prese avanti sfoggiando tutta una serie di look dai quali prendere ispirazione, fra pastel shades che ricordano gelati e frappé da mangiare con gli occhi e dai quali prendere spunto per i vostri prossimi look “in palette”!



6 look pastello per la primavera da Instagram

Il giallo è senza ombra di dubbio il colore “di transizione” più facile da introdurre per chi non ha mai indossato i pastello o non ama vestire troppo colorato. Perché? Beh, dal color burro al giallo paglierino il passo è breve, e si può utilizzare un po’ come una nuance basica, proprio come il beige o il panna, da accostare a capi più basci e neutri come “tocco in più” o sotto forma di accessori.





I colori pastello come l’azzurro si prestano benissimo anche a outfit più raffinati e sofisticati, staccandosi dalla loro nomea di “colori baby” per conquistare una fetta dell’universo minimal. Provate a declinarlo in una gonna a matita e una polo con colletto e ad abbinarlo a una borsa a mano e a una giacca in pelle e il gioco è fatto. Poi, se volete la vostra dose di “extra”, nulla vieta di aggiungere un po’ di pepe con calze e scarpe.



Esiste un vero e proprio mix & match dedicato solamente ai colori pastello, e a dimostrarcelo sono le influencer: giallo paglierino, verde salvia, lilla, rosa baby e azzurro light si combinano tra loro in look avant-garde, bellissimi ed editoriali.



A volte basta un semplice “tocco” di colore (pastello) per entrare subito nello spirito giusto. Un top, per esempio, è l’opzione più semplice e immediata per un twist fresco e frizzante, ma anche la più versatile e interscambiabile con altri pezzi del nostro guardaroba.



Estetiche romantiche, bon ton e colori pastello sono il fil rouge della primavera. E quale capo li incarna meglio di un cardigan ricamato, impreziosito da bottoni? Se poi è anche rosa, avete vinto la lotteria degli outfit spring 2026.



Se rosso e rosa stanno bene assieme, rosso scuro e rosa baby vincono il podio. Sopratutto se il rosso è declinato in versione “camicia vichy”, con un’estetica che richiama il country chic e la farmcore e accostato a una gonna in suede. Il look risulterà così ispirato a uno stile cottagecore/western mantenendo però un approccio moderno e non letterale.