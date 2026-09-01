Diamo il benvenuto alla nuova stagione con 12 look che non vediamo l'ora di copiare!





Non è una questione (solo) di temperature, anzi! Proprio quest'anno, a causa del meteo super "hot" che non ci ha dato quasi tregua, ammettiamo che non vediamo l'ora che l'autunno faccia capolino, accompagnato da un clima più fresco e tante novità per il nostro guardaroba.



Archiviati gonne a pareo, bandane, borsine a rete, sandali e sandaletti, la voglia di tornare a "vestirci" per davvero non è mai stata così forte! E come sempre, l'ispirazione arriva dal Nord, con la Copenaghen Fashion Week, primo appuntamento che apre il lungo periodo delle sfilate e che per noi culmina con la Settimana della Moda di Milano. È proprio nella capitale danese che abbiamo potuto cominciare a sbirciare look dal sapore autunnale che non vediamo l'ora da replicare.



Maglie polo, check prints, maxi skirt, giacche strutturate e, soprattutto, sofisticati giochi di sovrapposizioni ci invitano a giocare con la moda e a sperimentare con un nuovo entusiasmo.

Siete curiose di scoprire con noi 10 look autunnali da copiare nei prossimi mesi? Ecco i nostri preferiti, "Grazia.it approved"







1. Midi dress effetto lingerie, blazer "bold" e mules





Ci piace perché: il contrasto tra le forme audaci e strutturate del blazer e la fluidità e sensualità dell'abito in satin è un ottimo spunto per osare abbinamenti originali e inaspettati.







2. Camicia "over", bermuda maschili e bandana al collo

Ci piace perché: è un insieme tipicamente scandinavo ma che offre ottimi spunti per un look funzionale e pratico. E poi è un modo per riutilizzare l'onnipresente bandana che abbiamo portato quest'estate con un guizzo più fresco.





3. Maxi trench, pantaloni barrel e ballerine



Ci piace perché: finalmente, dopo settimane e mesi di temperature torride non vediamo l'ora di indossare il nostro amato trench! La "combo" più facile è quella con un paio di barre pants, t-shirt e ballerine. Semplice, versatile e chic!







4. Blazer, gonna in pizzo e bandana coordinata



Ci piace perché: se ancora non vi siete arrese a salutare definitivamente l'estate, questo look è il giusto compromesso! La gonna in pizzo e la bandana coordinata che non vogliono essere "archiviati", si indossano anche in città (senza temere l'effetto "scappata dalla spiaggia") grazie all'unione con il rigoroso blazer grigio. E il "back to office" è salvo!







5. Pantaloni culotte, maglia sei-though e stivali



Ci piace perché: un look che strizza l'occhio alla fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila. I pantaloni culotte stanno per tornare e saranno il nuovo item su cui puntare, a noi piacciono così, con un piglio un po' grunge!







6. Giacca boho e jeans balloon



Ci piace perché: lo stile boho decisamente non andrebbe in vacanza. Eccone qui un'esempio, interpretato dalla giacca con frange e passamaneria, abbinata a un paio di jeans "ballon" un po' esagerati ma di sicuro effetto!







7. Maglia polo e gonna in satin



Ci piace perché: la maglia polo, lo sappiamo da un po' ormai, è un capo passe partout che non conosce stagionalità. Qui incontra l'essenzialità di una gonna in seta a colonna che ne stempera l'effetto sporty per una mise decisamente più sofisticata.





8. Pantaloni in satin e maxi pullover



Ci piace perché: è un modo di riutilizzare i pantaloni in satin comprati quest'estate (e visti un po' ovunque)! Basta abbinarli a una semplice t-shirt bianca e un maxi pullover in cotone un po' oversize per riattualizzarlo e renderlo perfettamente coerente con la stagione!







9. Pull rosso, pantaloni cropped e derby shoes



Ci piace perché: il pullover rosso è ideale come punto "centrale" del look, si indossa in maniera disinvolta, con un paio di pantaloni cropped pratici e con un twist un po' sartoriale. Infine, a completare il tutto, delle derby shoes, compromesso perfetto tra la funzionalità delle sneakers e l'eleganza di un mocassino.





Maxi gonna e blusa romantica



Ci piace perché: la combinazione tra l'ampia gonna color kaki e la blusa romantica cioccolato è golosa e invitante come un cono gelato e ideale per dare finalmente il benvenuto all'autunno e alla sua palette colori calda e avvolgente!





