Dalle silhouette più classiche alle proposte più originali, ecco le borse delle nuove collezioni che vorremo avere a tutti i costi

“L'estate sta finendo, e un anno se ne va”, o almeno così recitava la canzone. Ma per noi la fine di una stagione non indica altro che l'inizio di un'altra. E con il suo arrivo non possiamo non pensare a tutti quei must have che il nostro guardaroba reclama! C'è un accessorio in particolare che più di tutti ha il potere di farci innamorare: sì, stiamo parlando proprio delle borse delle nuove collezioni. Basta sceglierne una con la forma giusta, un colore particolare o qualche dettaglio inaspettato per dare un twist completamente nuovo al nostro dress code.

E se c'è un momento dell'anno in cui viene voglia di cambiare, sperimentare e concedersi qualche nuovo acquisto, è proprio questo: l'arrivo dell'autunno. Le nuove collezioni sono infatti già pronte a conquistarci con modelli per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le occasioni.

Se non sapete da dove partire, vi aiutiamo noi! Le borse delle nuove collezioni per l'autunno 2026 giocano con forme, materiali e proporzioni diverse, alternando grandi classici destinati a diventare veri passe-partout a proposte più audaci, in tonalità vitaminiche come l'arancione e il ciliegia.

Insomma, preparatevi: perché davanti a una selezione così sarà davvero difficile scegliere una sola borsa. E forse, diciamocelo, non è nemmeno necessario farlo!

Dalle silhouette morbide e capienti alle forme più strutturate, dalle versioni minimal a quelle impreziosite da dettagli davvero interessanti, questa stagione accontenta davvero tutti. Non resta che scoprire i modelli da tenere d'occhio e trovare quello destinato a diventare il nuovo preferito!



Borse delle nuove collezioni: i modelli dell'autunno 2026 da non farsi scappare



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