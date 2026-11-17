Per oltre trent’anni la regina Elisabetta II ha tradito cappellini e tailleur arcobaleno solo su un dettaglio: lo smalto, sempre lo stesso, discreto e sorprendentemente accessibile.

Nel 1989, alla scrivania di Essie Weingarten arriva una lettera molto particolare: è firmata dalla parrucchiera della regina Elisabetta II e chiede un preciso smalto rosa chiarissimo. In quella lettera, racconta il brand, si legge che sarebbe stato «l’unico colore che Sua Maestà avrebbe indossato». Il nome dello smalto è Ballet Slippers, ed è ancora oggi in vendita.

Per oltre trent’anni lo smalto della regina Elisabetta è rimasto praticamente invariato, mentre intorno cambiavano governi, mode, persino i royal baby. Lei sperimentava con tinte fluo, cappelli strutturati, spille monumentali, ma sulle unghie restava fedele al suo rosa pallido. Una scelta di stile, certo, ma anche di protocollo: dietro quella manicure apparentemente anonima c’è un intero manuale di etichetta… e qualche trucco facile da copiare.

Perché le unghie della regina erano sempre nude

La frase più citata di Elisabetta II è: «Devo essere vista per essere creduta». Per farsi notare tra le folle sceglieva cappotti giallo limone, verde prato, viola acceso. Il colore era il suo megafono.

Sulle mani, però, vigeva la regola opposta. Il protocollo reale britannico sulla manicure incoraggia nuance nude, rosate, appena accennate. Niente rossi teatrali, niente blu, niente glitter. Le mani compaiono nelle strette di mano, durante il saluto dal balcone, mentre reggono documenti ufficiali: devono essere curate, ma mai protagoniste.

In questo contesto lo smalto della regina Elisabetta diventa quasi una divisa. Ballet Slippers le permette di avere unghie impeccabili senza creare “rumore visivo”, lasciando la scena agli abiti. E soprattutto garantisce coerenza: in qualunque foto, di qualunque anno, quella manicure racconta la stessa storia di sobrietà rigorosa.

Ballet Slippers di Essie: storia e identikit dello smalto reale

Dopo la famosa lettera del 1989, Ballet Slippers entra ufficialmente nella routine beauty della sovrana e smette di essere un semplice rosa da profumeria. Diventa lo smalto della regina Elisabetta, usato per cerimonie di Stato, matrimoni, giubilei, fotografie ufficiali.

Tecnicamente, che colore è? Ballet Slippers è un rosa pallido, lattiginoso, con una leggera componente beige. Il finish è lucido ma sottile, niente effetto “unghia ricostruita”. La coprenza è modulabile: una passata lascia intravedere l’unghia naturale, due danno un nude da cerimonia, tre risultano più coprenti ma possono enfatizzare eventuali striature.

La forza di questo smalto sta soprattutto nella sua versatilità. Su carnagioni chiare regala un effetto “mano di porcellana”. Su pelli medie e olivastre diventa un rosato delicato, quasi da ballerina - da qui il nome - che illumina senza sbiancare troppo.

Non è solo una mania da royal. Secondo i dati diffusi dal brand, a fine anni Duemila si vendevano oltre 800 boccette al giorno, solo negli Stati Uniti. Ballet Slippers ha vinto il CEW Iconic Consumers’ Choice Beauty Award nel 2019 ed è spesso premiato dai lettori di riviste beauty internazionali. È apparso su red carpet, set fotografici, mani di star globali: un curriculum che poche nuance possono vantare.

Anche le altre donne di casa Windsor hanno ceduto al fascino del nude. La principessa del Galles Kate Middleton è stata più volte fotografata con smalti rosa chiarissimi, compreso Ballet Slippers, mentre al matrimonio ha scelto un’altra tonalità di Essie, altrettanto lattiginosa. Meghan Markle, invece, gioca spesso di stratificazioni: miscela più smalti nude per ottenere un beige rosato personalizzato, restando sempre nei limiti del protocollo.

Come copiare la manicure della regina Elisabetta oggi

La buona notizia è che lo smalto della regina Elisabetta non è un pezzo da museo. Essie Ballet Slippers si trova facilmente anche in Italia, in profumeria e online, con un prezzo che oscilla in genere tra gli 8 e i 12 euro a boccetta.

Per ricreare la manicure reale la preparazione dell’unghia è fondamentale. Le unghie di Elisabetta II erano corte, con forma leggermente squadrata ma dagli angoli smussati. Prima dello smalto, conviene idratare bene le cuticole, spingerle delicatamente indietro e usare una lima a grana fine per uniformare il bordo.

Quante passate servono? Per un effetto “unghia pulita” da tutti i giorni basta una sola mano di Ballet Slippers sopra una base trasparente. Per un risultato più fotografico, come nelle grandi occasioni, meglio due passate sottili. Una terza è sconsigliata se l’unghia ha solchi o imperfezioni, perché il colore tende a striare. Il top coat ideale è lucido ma non troppo spesso: deve dare brillantezza, non trasformare l’unghia in una cupoletta.

Su carnagioni molto olivastre, se Ballet Slippers appare troppo gessoso, si può scaldare l’effetto applicando prima una mano di un rosa beige più caldo e usando Ballet Slippers solo come secondo velo schiarente. In alternativa, chi non ama gli smalti quasi trasparenti può orientarsi su un nude rosato simile, ma leggermente più coprente, di marchi italiani facilmente reperibili.

Il risultato finale, però, resta lo stesso: una manicure sobria, elegante, che sta bene con un tailleur color glicine come con un completo nero da ufficio. Ed è forse questo il vero segreto dello smalto della regina Elisabetta: un piccolo gesto di coerenza, accessibile a tutte, che resiste ai decenni senza mai sembrare fuori posto.