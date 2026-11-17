Che scarpe indossare quando piove? Niente panico! Ecco i modelli da avere per un look che non teme gli acquazzoni
La domanda è sempre la stessa: come affrontare con nonchalance le giornate di pioggia e, soprattutto, che scarpe indossare quando piove?
Trovare delle calzature capaci di proteggerci dall’acqua ma al tempo stesso di non compromettere la riuscita dei nostri look non è così facile.
Ma in fondo esiste la soluzione per non farsi cogliere impreparate: avere a disposizione pochi modelli strategici.
Dato che gli stivali Wellington (amatissimi da style icon del calibro di Sienna Miller e Alexa Chung) svettano sempre in cima alla lista delle calzature must-have da avere sempre a disposizione, puntarne almeno un paio, alti o bassi, da sfoggiare adesso, nei giorni di pioggia, può essere un’ottima idea.
Se in agenda non ci sono all’orizzonte appuntamenti formali, le scarpe da barca o delle sneakers in pelle sono sempre le benvenute. Al contrario, se in agenda ci sono impegni che richiedono look più raffinati e ricercati, meglio orientarsi su qualcosa di più versatile, come dei mocassini con la suola chunky o delle Mary Jane con la suola in gomma.
In quei giorni in cui bisogna fare i conti con solo una pioggerellina leggera, invece, anche delle décolleté con lo scollo a mandorla, meglio ancora se con tacco mini, possono essere un’opzione.
Anche voi vi chiedete sempre che scarpe indossare quando piove e fino ad oggi non avete mai trovato risposta? Beh, ecco una selezione di modelli che vi faranno schiarire subito le idee.
Che scarpe indossare quando piove: 8 modelli salva-look
BARBOUR Stivali Wellington con fodera in tartan
Credits: barbour.com
GH BASS Mocassini in pelle con la suola carrarmato
Credits: ghbass-eu.com
NEW BALANCE Sneakers 950 d’ispirazione basket
Credits: newbalance.it
VELASCA Mary Jane in pelle liscia
Credits: it.velascawomen.com
AYEDE Pumps con scollo a v con tacco mini
Credits: aeyde.com
SPERRY Scarpa impermeabile modello Saltwater 1-Eye Duck Boot
Credits: sperry.com
HUNTER Stivaletti bassi da pioggia
Credits: hunterboots.co.uk
OVYÉ Scarpe da barca in pelle marrone
Credits: ovye.it
Foto in apertura: GettyImage
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