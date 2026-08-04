Cosa comprare da Zara ad Agosto: i pezzi giusti da inserire subito in wishlist
Mentre l’estate entra nel suo momento più caldo (ehm, letteralmente purtroppo) e molte di voi sono già partite per le vacanze o sono in partenza, sull'e-commerce di Zara sbarcano tante succose novità. Una selezione che sa coniugare alla perfezione la leggerezza delle vacanze con un pizzico di eleganza ricercata, perfetta anche per il rientro in città.
Per i look da giorno più freschi e femminili, la scena è dominata da silhouette ariose e volumi ben definiti: spicca in particolare l’abito midi in popeline di cotone blu, caratterizzato da un corpetto ben sagomato che si apre su una gonna ampia. Da abbinare alla borsa multicolor intrecciata per dare subito un tocco vacanziero all'insieme.
Chi non sa resistere al trend dei vestiti lingerie, dovrebbe provare assolutamente quello in satin nella delicata sfumatura giallo burro per un effetto sexy ma sofisticato al tempo stesso.
Un classico sartoriale come il gilet con bottoni s'indossa a mo' di top, magari in combo con la gonna bianca asimmetrica per un effetto super fresco e chic.
Le proposte per la sera puntano sull'effetto vedo-non-vedo e sui bagliori metallici. Protagonista assoluto il maxi dress in chiffon nero, un abito scivolato ed etereo da impreziosire con una collana choker con pietre scultura e dei sandali oro metallizzati.
Che cosa aspettate a farvi tentare anche voi?
Zara: 11 pezzi cool da acquistare nel mese di Agosto
Abito lingerie in satin lime, ZARA
Gilet bianco con bottoni, ZARA
Jeans culotte stampa a pois, ZARA
Sandali oro con listini incrociati, ZARA
Borsa multicolor effetto intrecciato, ZARA
Abito midi in popeline, ZARA
Camicia satinata con disegni floreali, ZARA
Gonna bianca asimmetrica, ZARA
Maxi dress in chiffon nero, ZARA
Collana choker con pietre, ZARA
Felpina a righe, ZARA
Credits: zara.com
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