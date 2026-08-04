Dall'abito midi in popeline blu al maxi dress in chiffon nero, fino agli accessori con dettagli scultura: 11 pezzi di Zara da comprare ad agosto e sfoggiare per tutto il resto dell’estate

Mentre l’estate entra nel suo momento più caldo (ehm, letteralmente purtroppo) e molte di voi sono già partite per le vacanze o sono in partenza, sull'e-commerce di Zara sbarcano tante succose novità. Una selezione che sa coniugare alla perfezione la leggerezza delle vacanze con un pizzico di eleganza ricercata, perfetta anche per il rientro in città.

Per i look da giorno più freschi e femminili, la scena è dominata da silhouette ariose e volumi ben definiti: spicca in particolare l’abito midi in popeline di cotone blu, caratterizzato da un corpetto ben sagomato che si apre su una gonna ampia. Da abbinare alla borsa multicolor intrecciata per dare subito un tocco vacanziero all'insieme.

Chi non sa resistere al trend dei vestiti lingerie, dovrebbe provare assolutamente quello in satin nella delicata sfumatura giallo burro per un effetto sexy ma sofisticato al tempo stesso.

Un classico sartoriale come il gilet con bottoni s'indossa a mo' di top, magari in combo con la gonna bianca asimmetrica per un effetto super fresco e chic.

Le proposte per la sera puntano sull'effetto vedo-non-vedo e sui bagliori metallici. Protagonista assoluto il maxi dress in chiffon nero, un abito scivolato ed etereo da impreziosire con una collana choker con pietre scultura e dei sandali oro metallizzati.

Che cosa aspettate a farvi tentare anche voi?

Zara: 11 pezzi cool da acquistare nel mese di Agosto

Abito lingerie in satin lime, ZARA

Gilet bianco con bottoni, ZARA

Jeans culotte stampa a pois, ZARA

Sandali oro con listini incrociati, ZARA

Borsa multicolor effetto intrecciato, ZARA

Abito midi in popeline, ZARA

Camicia satinata con disegni floreali, ZARA

Gonna bianca asimmetrica, ZARA

Maxi dress in chiffon nero, ZARA

Collana choker con pietre, ZARA

Felpina a righe, ZARA

Credits: zara.com