Un paio di pantaloni in denim bianco è il must have da portare subito. Ecco 14 modelli che vi faranno perdere la testa

Il principe azzurro dell’estate 2020 è in realtà bianco: stiamo parlando dei jeans total white, la tendenza imprescindibile di questa stagione.

Perfetti per essere fresche, raffinate e con quel french touch che fa subito chic, i jeans bianchi hanno troppi pro per non diventare i vostri migliori amici.

Chi teme l’effetto non proprio snellente del bianco, può optare per i due trucchetti che snelliranno la body shape come se stesse indossando il nero: vita altissima, monocolore e gamba flared. Così non dovrete temere per la vostra silhouette, provare per credere.

Fatevi stregare dagli skinny cropped, modello Capri per un fascino ancora più elegante. Il denim bianco da lontano non si discosta molto dal lino e dal popeline di cotone quindi non sembrerete poi così casual. Indossando dei jeans, sembrerete vestite con dei pantaloni chinos à la Jacqueline Onassis insomma!

E per ispirarsi al meraviglioso bon ton di Jackie, abbinate i vostri jeans bianchi a una maglia marinière, quella tricot di jersey di cotone a righe strette blu e bianche. Insaporirete la mise con un retrogusto vintage e molto parigino, perfetto per non passare inosservate ma con stile.

Abbiamo selezionato per voi 12 jeans bianchi che ricordano da vicino il film Zoolander: belli belli in modo assurdo, come il mitico modello Derek. Pronte a innamorarvene?

BERSHKA Jeans larghi balloon fit.

Credits: Bershka

BOTTEGA VENETA Jeans bianchi a vita alta dal taglio dritto.

Credits: Mytheresa

DONDUP Jeans bianchi svasati.

Credits: Net-a-Porter

FRAME Jeans bianchi con gamba larga.

Credits: Net-a-Porter

GUCCI Jeans bianchi flared.

Credits: Net-a-Porter

H&M Jeans bianchi skinny.

Credits: H&M

LEVI'S Jeans bianchi cropped.

Credits: Zalando

LIU JO Jeans bianchi cropped.

Credits: Zalando

LORO PIANA Jeans a gamba larga.

Credits: Mytheresa

MAISON MARGIELA Jeans bianchi flared.

Credits: Mytheresa

MANGO Jeans bianchi skinny.

Credits: Mango

PULL & BEAR Culotte in denim bianco.

Credits: Pull & Bear



& OTHER STORIES Jeans bianchi larghi flared.

Credits: & Other Stories



ZARA Jeans bianchi skinny.

Credits: Zara