I jeans bianchi s'indossano tutto l'anno, certo, ma è in primavera (ed estate) che esprimono al meglio tutto il loro potenziale: ecco 4 abbinamenti facili facili da provare subito!

Sono cool anche d'inverno, su questo non ci sono dubbi. Ma la loro stagione ideale è senz'altro la primavera-estate, non trovate? Parliamo dei jeans bianchi, un must indiscusso che non può e NON DEVE assolutamente mancare nel nostro guardaroba.

Certo, a differenza dei classici denim blu che indossiamo praticamente tutti i giorni senza preoccuparci troppo degli abbinamenti (del resto stanno bene davvero con tutto!), i nostri, pur amatissimi, white jeans a volte ci lasciano invece qualche dubbio in più su come mixarli per ottenere dei look perfetti. Capita anche a voi?

Ebbene, per fugare ogni dubbio, vostro e nostro, abbiamo studiato 4 outfit per tutti i giorni, super semplici ma efficaci e soprattutto molto facili da replicare, che speriamo possano tornarvi utili!

Jeans bianchi, maglia a righe e ballerine

Se vi piace "vincere facile" questo è l'outfit che fa per voi. Del resto quello tra i jeans bianchi e la maglia marinière è un sodalizio ben consolidato e sempre top! Aggiungete un paio di ballerine, accessorio indispensabile quest'anno, e una tracolla in rafia dal mood vacanziero, e otterrete in poche mosse un outfit essenziale ma super chic.

Jeans bianchi H&M, maglia a righe STRADIVARIUS, ballerine ZARA, borsa in rafia ANITA BILARDI

Credits: hm.com, stradivarius.com, zara.com, anitabilardi.com

Jeans bianchi, felpa e sneakers

Cercate qualcosa di più grintoso? Basta mixare i vostri jeans bianchi con una bella felpa con cappuccio, il "peso" ideale nel passaggio di stagione e un blazer in pelle dal fascino rock. Ai piedi andranno benissimo delle sneakers in tela come le intramontabili Converse All Star.

Jeans bianchi WEEKEND MAX MARA, felpa con cappuccio & OTHER STORIES, blazer in pelle ALESSANDRA RICH, sneakers CONVERSE

Credits: it.weekendmaxmara.com, stories.com, mytheresa.com, converse.com

Jeans bianchi, camicia preppy e sandali flat

Un'altra strada stilosa da percorrere a occhi chiusi è quella di abbinare denim con denim. Via libera quindi a una giacca di jeans azzurra (se preferite ok anche nella versione bianca per un total white denim che ci piace sempre tanto!). Con una camicetta con colletto preppy e dei sandali flat questa potrebbe diventare la vostra divisa nel tempo libero da qui fino all'estate!

Jeans bianchi MANGO, camicia LA VESTE, giacca in denim MIU MIU, sandali bassi GIANVITO ROSSI

Credits: shop.mango.com, lavestelaveste.com, miumiu.com, mytheresa.com

Jeans bianchi, trench e stivaletti

Per una resa più elegante e sofisticata indispensabili dei jeans bianchi a vita alta e dalla silhouette flare, una camicetta in seta stampata e un bel trench lungo (il tutto giocato sulle tonalità neutre che regalano sempre un tocco chic all'insieme). Con un paio di stivaletti con tacco in pelle sarete impeccabili da mattina a sera!

Jeans bianchi PULL&BEAR, trench in similpelle FRANKIE SHOP, blusa stampata SFIZIO, stivaletti MALONE SOULIERS

Credits: pullandbear.com, mytheresa.com, sfiziocollection.com, malonesouliers.com