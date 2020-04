I jeans bianchi sono sempre un'ottima idea (e lo sono ancor di più in primavera!). Ecco 5 "combo" top da cui lasciarsi tentare

Quando cominciamo a sentire la primavera nell'aria, c'è in particolar modo un capo che ci viene voglia di sfoggiare subito: i jeans bianchi. Comodi, freschi e super chic, sono uno dei must have estivi che amiamo di più.

Con la speranza di poterli sfoggiare anche fuori casa a breve, cosa ne direste di studiare nuove combinazioni cool che nei prossimi mesi ci regaleranno look favolosi? E a proposito di jeans bianchi c'è solo da sbizzarrirsi con gli abbinamenti.

Noi ne abbiamo trovati 5 a cui non potrete resistere, scommettiamo?

Come indossare i jeans bianchi: con il crop top e un blazer

Per valorizzare i jeans bianchi e renderli davvero eleganti, non c'è nulla di meglio che mixarli con un bel blazer lungo. Che sia nero o giocato sulle tonalità neutre del beige o dell'avorio, il risultato sarà comunque top.

Jeans wide leg ZARA, crop top ALAÏA, blazer STRADIVARIUS

Credits: zara.com, net-a-porter.com, stradivarius.com

Come indossare i jeans bianchi: con la blusa a fiori

Sempre femminile e romantica la combo del denim bianco con una blusa o una camicetta a fiori, non c'è che dire. Da indossare di giorno con sneakers e scarpe flat, mentre la sera potete osare con un paio di mules alte in pelle.

Jeans cropped MANGO, blusa a fiori & OTHER STORIES, mules BOTTEGA VENETA

Credits: shop.mango.com, stories.com, net-a-porter.com

Come indossare i jeans bianchi: con una classica maglia a righe

Qui andiamo decisamente sul classico (e intramontabile, aggiungeremmo). Alzi la mano chi non ha mai provato - e con grande soddisfazione - la combo jeans bianchi e righe. Una soluzione in perfetto navy style.

Jeans flare LEVI'S, maglia a righe H&M, tracolla JW ANDERSON

Credits: zalando.it, hm.com, mytheresa.com

Come indossare i jeans bianchi: in total look white (in denim)

Total denim e total white in un colpo solo? Un outfit casual che diventa però portabilissimo anche di sera con gli accessori giusti, come ad esempio un paio di sabot gioiello.

Jeans RAG&BONE, giubbino in denim CITIZENS OF HUMANITY, sabot con applique DIOR

Credits: net-a-porter.com, dior.com

Come indossare i jeans bianchi: con il maxi cardigan

Come abbinare i jeans bianchi skinny? Optate per un maxi cardigan color ruggine (questa nuance con il bianco sta divinamente) e completate il look con un paio di espadrillas, la calzatura passe-partout dell'estate. Il risultato? Effortless chic!

Jeans skinny BERSHKA, maxi cardigan TWINSET MILANO, espadrillas CASTAÑER

Credits: bershka.com, twinset.com, mytheresa.com