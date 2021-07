Il modello di pantalone in denim che va a braccetto con la stagione calda è quello più fresco, in total white. Ecco tanti esemplari di jeans bianchi di cui innamorarsi perdutamente

I jeans bianchi sono un classico intramontabile della moda, l'ideale da sfoggiare in estate. I pro sono tantissimi: eleganti, confortevoli, freschi, pratici, adattabili a qualsiasi look... Dobbiamo andare avanti? La lista dei pregi dei pantaloni in denim dal lavaggio bianco è infinita.

Questo capo è la nostra dolce metà dei mesi estivi e l'adoriamo perché conferisce a ogni outfit casual un tocco dal sapore un po' navy. Non sarà come indossare un paio di pantaloni chino in raso bianco, d'accordo, ma un bel paio di jeans bianchi darà comunque un twist di raffinatezza vagamente "alla marinara" che sarà wow. E che in estate diventa ancora più wow!

Se rinuncerete (almeno per qualche mese) al classico blu in favore del bianco, sappiate che il vostro stile ringrazierà. Così come il comfort: nelle giornate più calde, infatti, soltanto il bianco è l'alleato giusto.

Per quanto riguarda il taglio dei jeans, via libera alle tante declinazioni: un paio di mom per uno stile rilassato; gli skinny se volete sottolineare la silhouette; boyfriend per un look dal tocco manlike che fa sciogliere (e non dal caldo ma dall'amore); flared se volete dare slancio all'intera body shape... I modelli sono tantissimi, sceglieteli a seconda dei vostri gusti e non sbaglierete.

Per aiutarvi a trovare i jeans bianchi più adatti a voi, abbiamo selezionato una rosa di 15 esemplari freschi e chic. Perfetti per accompagnarvi in vacanza ma anche per restare in città.

ALEXANDER WANG Jeans bianchi con strappature ad altezza ginocchia.

Credits: Farfetch

BOTTEGA VENETA Jeans bianchi a gamba dritta.

Credits: Mytheresa

BRUNELLO CUCINELLI Jeans skinny bianchi.

Credits: Mytheresa

CANNELLA Jeans bianchi modello mom con applicazioni.

Credits: Cannella

GUESS Pantaloni in denim bianchi con gamba flared.

Credits: Guess

H&M Jeans bianchi modello mom.

Credits: H&M

LEVI'S Jeans bianchi modello boyfriend.

Credits: Levi's

MANGO Jeans bianchi con gamba dritta a vita alta, con strappature sul ginocchio.

Credits: Mango

MARNI Jeans bianchi flared.

Credits: Farfetch

MARYLING Jeans bianchi a sigaretta.

Credits: Maryling

SAINT LAURENT Jeans bianchi con gamba leggermente flared.

Credits: Net-a-Porter

& OTHER STORIES Jeans bianchi a gamba larga cropped.

Credits: & Other Stories



TOMMY HILFIGER Jeans bianchi modello skinny.

Credits: Tommy Hilfiger



VALENTINO Jeans bianchi flared.

Credits: Mytheresa

ZARA Mom jeans bianchi.

Credits: Zara

WOMAN IN BERWICH Jeans bianchi a sigaretta.



Credits: berwich.com