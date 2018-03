Larghi, stretti o a zampa, i jeans a vita alta si riconfermano un grande must anche in primavera



I jeans su cui puntare questa primavera per un'iniezione di glamour assoluto? Quelli a vita alta, che domande!

Un vero e proprio must, tornato a far parlare di sè da almeno un paio di stagioni, declinato però su tantissime versioni differenti, in grado di accontentare qualsiasi esigenza di stile.

A chi stanno bene? Un po' a tutte! Di scuro aiutano a slanciare la figura e a sembrare più alte, grazie al prezioso effetto ottico.

Le due categorie più cool da cui lasciarsi tentare sono senz'altro queste: larghi sulla gamba (perfetti anche per chi ha forme morbide) oppure stretti e dalla silhouette affusolata (l'ideale anche per le più petite).

E voi quale amate di più?





JEANS A VITA ALTA LARGHI





I jeans a vita alta dalla linea flare sono tra i modelli di punta di questa stagione. Lunghi o corti alla caviglia, si adattano anche alle situazioni più chic: basta aggiungere una blusa elegante (infilata rigorosamente all'interno) e un paio di pumps con il tacco e il gioco è fatto.





JEANS A VITA ALTA STRETTI





Chi preferisce la vestibilità skinny, non resterà di certo insoddisfatta. Sì perchè i jeans a vita alta stretti sono tornati alla ribalta dopo un lungo periodo più o meno "silente". E sono più glamour che mai! Essenziali o con bottoni dorati, con impunture a vista o trattati con lavaggi particolari, questo dipende dal vostro stile personale. Ma averne almeno un paio nell'armadio sarà d'obbligo in primavera.