Dimenticate il solito cappotto nero: il modello cioccolato di Naomi Watts è la svolta chic di stagione
Per anni il cappotto nero è stato la nostra certezza assoluta del guardaroba invernale: rassicurante, chic, con lui ci sembrava impossibile sbagliare un look.Certo, nessuno vuole metterne in dubbio lo stile, ci mancherebbe.
Ma accanto al classico black coat adesso c’è un’alternativa chic super valida e magari anche un po’ meno "scontata". Si tratta del marrone, of course, che - specialmente nella nuance cioccolato fondente - cambia completamente le regole del gioco: riscalda l’incarnato, dona profondità al look senza appesantire e trasforma un semplice capospalla in un pezzo di carattere.
Non è un caso che questo colore sia diventato uno dei must indiscussi delle ultime stagioni fashion e che un'attrice della classe di Naomi Watts, immortalata sul set di The Watcher, abbia scelto di indossare un cappotto proprio in questa tonalità super elegante (sì, anche dopo i cinquant'anni!).
Volete rubarle l’idea? Vi abbiamo preparato una mini selezione con i modelli più interessanti in circolazione. Ci sono proposte dal taglio a vestaglia con cintura, come i modelli di Max Mara e COS, che avvolgono la silhouette con linee fluide, perfette per chi ama i volumi rilassati e i tessuti pregiati.
Chi preferisce un'attitude più decisa, può puntare sul doppiopetto in lana di & Other Stories, mentre il modello di Zara gioca con una chiusura asimmetrica e un collo avvolgente. E per chi cerca un dettaglio più scenografico e caldo, il cappotto con collo in ecopelliccia rimovibile di Mango aggiunge una nota glamour alle giornate più fredde dell'anno.
Che cosa aspettate a scegliere la variante più adatta a voi?
Cappotto a vestaglia in lana, alpaca e cachemire, MAX MARA
Credits: it.maxmara.com
COS
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IVY OAK
Credits: ivyoak.com
ZARA
Credits: zara.com
MANGO
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H&M Premium
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