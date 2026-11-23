Versatile e super chic, il cappotto marrone si conferma il trend più desiderato del momento e la migliore alternativa al classico black coat, soprattutto dopo i 50 anni. Dal look impeccabile di Naomi Watts ai modelli più belli di stagione, ecco perché non potrete più farne a meno

Per anni il cappotto nero è stato la nostra certezza assoluta del guardaroba invernale: rassicurante, chic, con lui ci sembrava impossibile sbagliare un look.Certo, nessuno vuole metterne in dubbio lo stile, ci mancherebbe.

Ma accanto al classico black coat adesso c’è un’alternativa chic super valida e magari anche un po’ meno "scontata". Si tratta del marrone, of course, che - specialmente nella nuance cioccolato fondente - cambia completamente le regole del gioco: riscalda l’incarnato, dona profondità al look senza appesantire e trasforma un semplice capospalla in un pezzo di carattere.

Non è un caso che questo colore sia diventato uno dei must indiscussi delle ultime stagioni fashion e che un'attrice della classe di Naomi Watts, immortalata sul set di The Watcher, abbia scelto di indossare un cappotto proprio in questa tonalità super elegante (sì, anche dopo i cinquant'anni!).

Volete rubarle l’idea? Vi abbiamo preparato una mini selezione con i modelli più interessanti in circolazione. Ci sono proposte dal taglio a vestaglia con cintura, come i modelli di Max Mara e COS, che avvolgono la silhouette con linee fluide, perfette per chi ama i volumi rilassati e i tessuti pregiati.

Chi preferisce un'attitude più decisa, può puntare sul doppiopetto in lana di & Other Stories, mentre il modello di Zara gioca con una chiusura asimmetrica e un collo avvolgente. E per chi cerca un dettaglio più scenografico e caldo, il cappotto con collo in ecopelliccia rimovibile di Mango aggiunge una nota glamour alle giornate più fredde dell'anno.

Che cosa aspettate a scegliere la variante più adatta a voi?

Cappotto a vestaglia in lana, alpaca e cachemire, MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

COS

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IVY OAK

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ZARA

Credits: zara.com

MANGO

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H&M Premium

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& OTHER STORIES

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