Un cocktail party ad alto tasso di stile quello organizzato da Mytheresa al Bar Basso di Milano, in occasione della Fashion Week, tra risotto alla milanese, icone della moda e la magica atmosfera dell'aperitivo meneghino

Ci sono rituali che rendono la Milano Fashion Week una delle più amate al mondo, e tra questi c'è senza dubbio l'ormai tradizionale appuntamento firmato Mytheresa.

Per celebrare le collezioni Primavera Estate 2027, la piattaforma leader globale nello shopping di lusso ha rinnovato la sua storia d'amore con questa città, scegliendo ancora una volta una location che è pura leggenda: il Bar Basso.

Lo storico locale di via Plinio, dove negli anni 70 è nato il Negroni Sbagliato, si è trasformato nel set di una serata all'insegna della convivialità e dell'italianità più autentica.

Gli ospiti sono stati accolti da una selezione di drink creati ad arte, con l'inconfondibile calice XL di Negroni Sbagliato a far da protagonista naturalmente, accompagnati da tartine e piatti di risotto alla milanese.

Un'atmosfera vibrante e calda, pensata per staccare dal ritmo frenetico delle sfilate e godersi il lato più autentico e sofisticato della capitale della moda.

A brindare alla fashion week - insieme al team di Mytheresa, al CEO Francis Belin e a Tiffany Hsu, Chief Buying & Group Fashion Venture Officer dell'e-commerce - c'era un parterre di volti noti, addetti ai lavori e figure chiave del settore.

Tra i protagonisti della serata, le icone di stile Anna Dello Russo e Tamu McPherson, Susie Lau, Tamara Kalinic, la modella Laila Hasanovic, il giornalista e autore Giovanni Audiffredi e tanti altri.

Un momento di festa informale ma esclusivo, che ha riassunto alla perfezione la filosofia di Mytheresa: unire la community globale della moda nei luoghi del cuore della città, dove il glamour non è solo passerella, ma un vero e proprio stile di vita.

Alcuni degli ospiti presenti all’evento organizzato da Mytheresa al Bar Basso Anna Dello Russo e Francis Belin, CEO di Mytheresa



Courtesy of Press Office

Susie Lau, Jihoon Kim e Tiffany Hsu, Chief Buying & Group Fashion Venture Officer di Mytheresa



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Laila Hasanovic



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Tamu McPherson



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Giovanni Audiffredi



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Linda Tol e Stephanie Broek



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Sophia Roe



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Tamara Kalinic



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