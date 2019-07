Ecco i must have del brand svedese da comprare in saldo per dare un twist al vostro guardaroba estivo



I saldi, lo sappiamo bene, sono l'occasione perfetta per togliersi qualche sfizio fashion senza penalizzare troppo il budget mensile.

A volte però ci si fa prendere un po' troppo la mano e si rischia di fare acquisti compulsivi accumulando nel guardaroba capi e accessori che non indosseremo mai.

Questo accade in particolare quando ci si trova davanti ai prezzi super competitivi delle catene low cost, che ci ingolosiscono ancor di più. Come quelli di H&M, uno dei brand di culto per lo shopping di tutte noi.

Ebbene, per ovviare al problema, abbiamo selezionato 15 pezzi must del colosso svedese di cui non vi pentirete di certo, e che daranno un tocco fresco e cool al vostro guardaroba estivo (ma tranquille, alcuni passe-partout potrete sfruttarli senza problemi anche a settembre).

Qualche esempio? Un blazer in velluto a coste, perfetto anche in ufficio, una maglia a righe da indossare su tutto, un abito midi in pizzo rosa e una jumpsuit elegante per cerimonie e affini, e un paio di stivaletti in pelle bianca che si riconfermano "top" anche per la prossima stagione.

Pronte a lasciarvi tentare? Presto perchè potrebbero finire in fretta!





Abito midi in pizzo (ora circa 40 euro)

Credits: hm.com





Blazer in velluto a coste (ora circa 30 euro)

Credits: hm.com





Blusa con volant (ora circa 9 euro)

Credits: hm.com





Maglia a righe (ora circa 3 euro)

Credits: hm.com





Shorts a vita alta (ora circa 20 euro)

Credits: hm.com





Slip on in suede (ora circa 9 euro)

Credits: hm.com





Shopper cuoio (ora circa 23 euro)

Credits: hm.com





Camicetta con fiocco (ora circa 15 euro)

Credits: hm.com





Tuta elegante (ora circa 30 euro)

Credits: hm.com





Top arricciato (ora circa 9 euro)

Credits: hm.com





Gonna plissé a fantasia (ora circa 23 euro)

Credits: hm.com





Stivaletti bianchi (ora circa 45 euro)

Credits: hm.com





Felpa con cappuccio (ora circa 13 euro)

Credits: hm.com





Occhiali da sole tartarugati (ora circa 6 euro)

Credits: hm.com





Longdress con ruches (ora circa 23 euro)

Credits: hm.com