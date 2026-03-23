A Barcellona tra running club, mare e storie condivise, H&M Move ridefinisce il concetto di activewear: inclusivo, autentico e profondamente umano.



H&M Move a Barcellona non è stato solo un evento, ma un momento da vivere, di quelli in cui il confine tra sport, moda e persone si dissolve fino a diventare qualcosa di profondamente reale.

Barcellona, con la sua luce tagliente e l’energia che scorre tra mare e asfalto, è stata la cornice perfetta per raccontare una nuova idea di movimento. Uno degli aspetti principali da capire è che non stiamo più parlando di performance estrema o di un'estetica irraggiungibile: ma un activewear che parla a tutti. A chi corre ogni giorno e a chi ha appena iniziato, a chi cerca un tempo per sé, più che un tempo da battere.



Credits: Courtesy of Press Office

L'evento si è aperto con una 5 km lungo la Barceloneta, organizzata insieme ad alcune delle community di running più vive della città. Non era una gara, e si percepiva chiaramente: il ritmo era quello delle conversazioni, degli sguardi complici, della condivisione. Runner esperti, creativi, curiosi e neofiti, tutti insieme, senza gerarchie. Il risultato? Un’energia collettiva che difficilmente si trova altrove.



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È proprio qui che la nuova collezione H&M Move prende forma, ma questa volta tra persone vere e non sulla passerella.

A dare profondità al racconto, il panel che ha riunito voci diverse ma complementari della running culture contemporanea. Accanto al team H&M Move, talenti locali, influencer e atleti come Alex Boisset, content creator specializzato in sport, Martha Pazienti Gaidan, fondatrice del running club britannico Tempo London, Elly Phillips di WGSN, piattaforma internzionale di previsioni tendenze e Pepa Salazar, designer nota per esplorare l'intersezione tra moda e sport.

Questi ospiti hanno condiviso prospettive personali su come la corsa stia evolvendo: da gesto individuale a esperienza collettiva, capace di creare connessioni autentiche. Ne è emersa una visione sfaccettata, in cui moda, benessere e socialità si intrecciano, restituendo l’immagine di una community in continua crescita, inclusiva e dinamica.



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Durante il panel dedicato alla collezione, abbiamo incontrato la designer Marie Fredros, che ha raccontato il cuore del progetto con grande chiarezza: «Volevamo creare qualcosa di reale. Oggi le persone non cercano più un ideale irraggiungibile, ma capi che possano accompagnarle nella vita di tutti i giorni, così com’è».

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Una collezione pensata per includere, che supporta il corpo, ma soprattutto il modo in cui vogliamo sentirci dentro quei vestiti. Perché sì, oggi vogliamo sembrare in forma, ma in un modo nuovo, più autentico e non filtrato.

«Non è solo un trend,” continua Fredros, “è un cambiamento concreto: le persone vogliono riconoscersi in quello che indossano, sentirsi a proprio agio mentre si muovono, senza dover essere atleti professionisti».

Nei capi questo approccio prende forma concreta. La nuova collezione H&M Move dedicata al running infatti combina performance e quotidianità, con materiali tecnici pensati per accompagnare il movimento. Le linee sono essenziali, la palette versatile e i dettagli sono funzionali: tutto dialoga con un’estetica pulita e contemporanea, pensata per adattarsi a ritmi e corpi diversi.

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Il risultato è un activewear che esce dai confini dello sport per entrare nella vita di tutti i giorni, flessibile, accessibile e, soprattutto, reale.

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E questa sensazione era ovunque. Nella corsa condivisa, nel momento post-run a Los Tinglados, nelle conversazioni spontanee tra sconosciuti che, per un attimo, hanno avuto qualcosa in comune.

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Perché pensandoci bene, il running, oggi, è molto più di uno sport: è un linguaggio sociale nonché un modo per incontrarsi e per appartenere. E H&M Move sembra aver colto esattamente questo punto: creare una collezione che accompagni ogni persona nel proprio percorso senza imporre uno standard.

Perché muoversi non significa solo correre più veloce. Significa, forse, sentirsi più vicini agli altri, e a se stessi.