Cosa acquistare da H&M per dare il benvenuto, con stile, a Giugno
Per celebrare come si deve Giugno, alias il mese che dà il via ufficiale alla stagione estiva, H&M ci tenta con una selezione che mescola i grandi classici del guardaroba con le tendenze più cool della summer season a cui è praticamente impossibile resistere.
Tra i pezzi forti da sfruttare sui look quotidiani più chic non possiamo non citare la blusa sciancrata in cotone bianco, con romantiche maniche a sbuffo: un capo che esalta la silhouette con freschezza.
Da abbinare al pezzo "tormentone" di stagione: sì, proprio loro, i capri pants, un grande ritorno dagli anni Novanta, ideale per sostituire i pantaloni lunghi nei mesi più caldi.
Per chi preferisce un tocco sofisticato c'è la maxi gonna in satin color verde oliva dall'eleganza rilassata ma d'impatto, perfetta anche in combo con il body marrone con scollo halter, un pezzo minimalista che valorizza le spalle e si adatta a mille styling diversi.
Non manca poi un pizzico di ironia con la t-shirt in cotone bianca con scritta "trattoria" e la stampa di un bel piatto di spaghetti: un tocco pop che porterà allegria nella vostra wishlist di giugno.
Preferite qualcosa di super romantico? La scelta giusta allora è l'abito midi in cotone rosa antico, un modello da sogno, impreziosito da dettagli in pizzo sul corpetto e spalline sottili che terminano con deliziosi fiocchetti, perfetto per le calde sere d'estate ma anche per un pranzo domenicale.
Sul fronte accessori, imperdibili la borsa nera a spalla, pensata per accompagnarci dal mattino in ufficio fino all'aperitivo, e ai piedi, dei sandali mules con tacco medio e fiocchetto bon ton.
Che cosa aspettate a mettere nel carrello i vostri pezzi preferiti?
H&M: 10 "mai più senza" dell'estate da acquistare a Giugno
T-shirt con scritte, H&M
Bermuda in denim, H&M
Sandali con fiocchetto e tacco midi, H&M
Body marrone, H&M
Maxi gonna in satin, H&M
Borsa a spalla, H&M
Collana con perle celesti, H&M
Abito midi in cotone, H&M
Blusa sciancrata con maniche ampie, H&M
Capri pants, H&M
Credits: 2.hm.com
© Riproduzione riservata