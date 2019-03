Dai modelli più basic a quelli più preziosi: una selezione di gonne plissettate super chic da indossare dall’alba al tramonto!





Quelle midi sono la scelta prediletta delle influencer, come testimoniano le centinaia di foto di street style scattate negli ultimi mesi per le capitali della moda, ma anche quelle corte e quelle lunghe fino ai piedi stanno guadagnando terreno e hanno tutte le carte in regola per far breccia nel cuore delle fashion victim: le gonne plissettate dominano tutte le nuove collezioni e si confermano tra i modelli più amati della stagione.

Capo must che si rinnova anno dopo anno e che non perde mail suo appeal, le gonne plissettate si sono guadagnate a pieni voti un posto nella lista dei pezzi irrinunciabili della primavera-estate e del resto in una stagione in cui il plissé fa capolino su capispalla, top, abiti e persino sui piccoli accessori non poteva essere altrimenti!

Ora che le temperature torneranno a salire, potrete sfoggiarle liberamente senza collant e sbizzarrirvi ad abbinarle in tutti i modi possibili, sia con sneakers e scarpe flat, sia con décolleté e sandali con il tacco; dunque non vi resta che addocchiare immediatamente qualche nuovo modello da sfoggiare per tutta la stagione.

Le proposte più cool del momento spaziano da gonne plissettate dai riflessi laminati, in lurex, in tulle o decorate con ricami preziosi, particolarmente indicate per la sera; a quelle più versatili, a tinta unita o dalle divertenti stampe a fiori, pois e righe arcobaleno, perfette 24 ore su 24.

Pronte a scoprire i modelli più chic della stagione? Ecco alcuni dei nostri preferiti!





GUCCI Gonna in seta plissettata a stampa floreale

Credits: mytheresa.com





PRADA Gonna midi plissé in twill blu

Credits: mytheresa.com





MSGM Gonna midi plissettata bianca

Credits: farfetch.com





MONCLER Gonna plissé bicolor in jersey

Credits: mytheresa.com





MAISON MARGIELA Gonna corta plissetta in tulle nero

Credits: matchesfashion.com





MISSONI Gonna plissettata a righe colorate

Credits: matchesfashion.com





AGNONA Gonna plissettata sotto il ginocchio

Credits: agnona.com





CALVIN KLEIN Gonna midi plissettata a stampa leopardata

Credits: matchesfashion.com





MOTIVI Gonna midi plissettata beige

Credits: motivi.com





MAX&CO. Gonna midi plissettata dai riflessi laminati

Credits: it.maxandco.com





RED VALENTINO Gonna midi plissettata in tulle

Credits: farfetch.com





ZARA Gonna plissettata a pois con bottoni

Credits: zara.com





FENDI Gonna midi plissettata con cintura in vita

Credits: farfetch.com





TORY BURCH Gonna lunga plissettata con ricamo

Credits: farfetch.com





PINKO Gonna nera plissettata in lurex

Credits: pinko.com