Per annunciare la sua dolce attesa, Anne Hathaway ha indossato uno dei capi più desiderati dell’estate: la gonna con la vita arricciata. E noi abbiamo già trovato i modelli più chic su cui mettere subito gli occhi.

Nel weekend ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio con un video pubblicato sul suo profilo Instagram e per l’occasione ci ha anche svelato qual è il capo più trendy dell’estate che vale assolutamente puntare.

Anne Hathaway sarà presto mamma tris, ma oltre a condividere con i fan la lieta notizia, ci ha dato un indizio su quello che sarà uno dei pezzi cult della stagione.

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Già mamma di Jonathan e Jack, avuti con il marito Adam Shulman, la protagonista de “Il diavolo veste Prada”, infatti, per annunciare la sua gravidanza ha sfoggiato la perfetta divisa estiva. Un look composto da crop top con le maniche a sbuffo, sandali infradito e uno dei capi più desiderati del momento: la gonna con la vita arricciata.

Voi ne avete almeno una nell’armadio? Se la risposta è no, vi conviene presto rimediare.

Eh sì, perchè la gonna con la vita arricciata è uno di quei pezzi jolly che può rivelarsi di grande aiuto per dare una svolta agli outfit estivi.

Capace di adattarsi a qualsiasi silhouette, mettendo in risalto le forme in modo naturale e adattandosi al corpo senza costringere, la gonna con la vita arricciata si adatta molto bene a qualsiasi fisicità.

In più, grazie alla sua fascia elastica, risulta molto pratica e facile da indossare, senza contare che è super versatile e si può abbinare in tutte le salse.

I modelli midi a righe o a stampa vichy sono tra i più gettonati del momento, ma in circolazione si trovano anche varianti a tinta unita, come quella di Anne Hathaway, lunghe fino ai piedi o corte, perfette anche solo con top e sandali flat.

Le più belle da mettere subito in wishlist? Scopritele in questa mini selezione.

La gonna con la vita arricciata è la grande rivelazione dell'estate

TOMMY HILFIGER Gonna midi a righe con vita in punto smock

Credits: it.tommy.com

UNIQLO Gonna nera con la vita arricciata della collezione in collaborazione con Cecilie Bahnsen

Credits: uniqlo.com

H&M Minigonna con dettaglio di nappine

Credits: 2.hm.com

MANGO Gonna lunga dal taglio svasato

Credits: shop.mango.com

MAJE Gonna lunga a quadretti con applicazione di strass

Credits: it.maje.com

MARIA DE LA ORDEN Gonna lunga con vita arricciata

Credits: mariadelaorden.com

TORY BURCH Gonna verde in viscosa con punto smock

Credits: toryburch.com

Foto in apertura: GettyImage