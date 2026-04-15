Mini, mini, maxi: ecco una selezione di gonne passe-partout perfette per creare look primaverili stilosi e adatti a ogni occasione.

Bastano i primi raggi di sole per tirarle fuori dall’armadio e ora che ci siamo lasciate definitivamente alle spalle l’inverno abbiamo già ripreso a sfoggiarle a gambe nude dall’alba al tramonto.

In questo periodo dell’anno più che mai, le gonne si confermano le nostre migliori “best friends” per entrare a pieno nel mood della bella stagione.

I modelli tendenza, che abbiamo prima avvistato in passerella e che ora sono approdati sugli scaffali dei negozi, sono tantissimi. Ma questa primavera c’è un’altra cosa che possiamo fare per creare look quotidiani ricchi di stile e adatti a ogni occasione: investire su paio di gonne passe-partout.

Eh sì perché, oltre alle proposte che strizzano l’occhio agli ultimi trend, vale la pena avere a disposizione anche qualche evergreen: quei pezzi furbi che stanno bene con tutto e che, cambiando giusto i capi e gli accessori con cui si abbinano, possono essere sfruttate sia nel tempo libero nelle occasioni più eleganti.

Su quali investire a occhi chiusi questa primavera? Chi non vede l’ora di scoprire le gambe può far spazio nella wishlist alle minigonne in denim e in suede che stagione dopo stagione continuano a fare capolino nelle collezioni primavera-estate.

Le gonne midi con i profili in pizzo, plissettate, a fiori, a colonna, a campana o con la chiusura a portafoglio, specialmente se declinate in colori neutri e versatili, sono sempre una scelta azzeccata.

In vista delle prime giornate di caldo, invece, anche un paio di gonne evergreen lunghe fino ai piedi, in lino o in cotone, possono rivelarsi un’ottima idea.

Ma scoprite nella nostra selezione alcune delle nostre preferite del momento.

10 gonne passe-partout su cui investire questa primavera

MASSIMO DUTTI Gonna in satin con inserti in pizzo

Credits: massimodutti.com

RALPH LAUREN Gonna a colonna con cintura in vita

Credits: ralphlauren.it

LA DOUBLE J Pencil skirt a fiori

Credits: ladoublej.com

GANT Minigonna in denim con i bottoni

Credits: gant.it

MAX&CO. Gonna plissé in popeline color ghiaccio

Credits: it.maxandco.com

COS Gonna nera a portafoglio

Credits: cos.com

OTTOD’AME Gonna lunga in lino

Credits: ottodame.it

ALPHA STUDIO Minigonna in suede

Credits: alpha-studio.com

SANDRO Gonna lunga bianca con i lacci

Credits: it.sandro-paris.com

MANGO Gonna midi a campana

Credits: shop.mango.com

Foto in apertura: GettyImage