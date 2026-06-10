

Calzedonia presenta Mediterranean Journey, l'esperienza organizzata a Maiorca per il lancio di "La Bahia", la nuova capsule swimwear estate 2026 ispirata al lifestyle mediterraneo.

C'è un motivo se il Mediterraneo continua a essere una delle principali fonti d'ispirazione per la moda estiva. Non riguarda soltanto il paesaggio, ma un modo di vivere fatto di giornate all'aria aperta, ritmi più lenti e un rapporto costante con il mare.

È da questa idea che nasce Mediterranean Journey, l'esperienza organizzata da Calzedonia a Maiorca per presentare La Bahia, la nuova capsule swimwear dell'estate 2026. Un viaggio pensato per tradurre in esperienze reali l'immaginario che ispira la collezione: baie nascoste, natura incontaminata, luce mediterranea e quella libertà che accompagna le giornate trascorse tra acqua e terra.

Maiorca si è rivelata la cornice perfetta. Un'isola che invita a stare all'aperto dal mattino alla sera e che cambia continuamente volto a seconda del punto da cui la si osserva. Dal mare, durante le uscite in kayak, la costa appare frastagliata e selvaggia; sott'acqua, durante lo snorkeling, si scoprono trasparenze e sfumature che spiegano meglio di qualsiasi descrizione il fascino del Mediterraneo. E poi ci sono le spiagge, percorse a cavallo quando la luce diventa più morbida e il paesaggio sembra rallentare insieme alla giornata.

In questo contesto, i costumi della capsule La Bahia hanno accompagnato ogni momento del viaggio. La collezione, composta da otto serie differenti, interpreta l'estate attraverso stampe, texture e dettagli che richiamano il carattere spontaneo ma ricercato delle destinazioni mediterranee. Dal primo tuffo del mattino alle ore trascorse al sole, fino ai momenti di relax tra un'attività e l'altra, i modelli della collezione hanno seguito naturalmente il ritmo delle giornate, inserendosi perfettamente in un paesaggio fatto di luce, mare e natura. Una proposta pensata non soltanto per il tempo trascorso in spiaggia, ma per accompagnare ogni momento dell'estate.

A fare da punto di riferimento durante il soggiorno è stato Nu Mallorca, beach club affacciato sulla costa dove si sono alternati pranzi, cene e dj set serali. Un luogo che riassume bene lo spirito dell'esperienza: rilassato ma curato, informale ma attento all'estetica, proprio come l'idea di estate raccontata da Calzedonia.

Più che un semplice lancio di prodotto, Mediterranean Journey è stato un modo per contestualizzare la collezione all'interno del paesaggio e dello stile di vita da cui prende ispirazione. Un invito a rallentare, a lasciare spazio alle esperienze e alla condivisione, riscoprendo quel senso di benessere che nasce dal contatto con ciò che ci circonda. Perché se La Bahia racconta un'estate fatta di mare, luce e libertà, il vero lusso mediterraneo continua a essere lo stesso: avere il tempo di vivere pienamente il momento.