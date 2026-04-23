Dalle versioni in raso ai modelli stampati e romantici: ecco le gonne maxi su cui puntare ora (e indossare anche nei prossimi mesi)

Ancora non vi siete stancate delle gonne lunghe? Bene, perché queste continuano a essere una presenza imprescindibile nel guardaroba moderno. Versatili, eleganti ma anche sorprendentemente pratiche, le gonne lunghe sono quel capo “ponte” capace di accompagnarci dalla fine dell’inverno fino alle prime giornate di primavera (con grande classe).



*** Gonne: 10 modelli su cui investire ora ***

Avvistate sulle passerelle e subito adottate dallo street style, le maxi skirt si confermano tra i pezzi più interessanti della stagione. Il loro punto di forza? Sapersi adattare con disinvoltura a look e occasioni diverse, cambiando completamente personalità a seconda degli abbinamenti.

Tra i modelli da tenere d’occhio ci sono senza dubbio le gonne le gonne in satin o seta che restano una scelta vincente. Fluide, luminose e super versatili, funzionano con blazer strutturati e ballerine, ma anche con top minimal e slingback. I colori neutri -dal beige al grigio perla - le rendono veri jolly della stagione.



*** Gonne lunghe: ecco come abbinarle in 5 look ***

Non mancano poi le versioni più cozy, perfette per affrontare gli ultimi "freddi": le gonne in maglia leggera, da portare t-shirt e cardigan primaverili, per un look confortevole ma sempre curato.

E per chi ha già voglia di estate, spazio a nuance pastello, stampe floreali e pattern vivaci. Modelli leggeri e svolazzanti che iniziano a fare capolino ora, ma che diventeranno protagonisti nelle prossime settimane.

Insomma, romantiche o minimal, casual o eleganti: le gonne lunghe sono il vero investimento di stagione. Da indossare subito e amare ancora più a lungo!

Gonne lunghe: le proposte da indossare subito

BA&SH

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ZARA

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FARM RIO

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MAX&CO

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GANNI

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TWINSET

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SANDRO

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