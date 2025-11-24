L’animalier colpisce anche le borse: fra stampe leopardate, zebrate e pitonate, ecco i modelli sui cui puntare

È ufficiale: la tendenza animalier non è più un semplice trend passeggero, bensì un nuovo must have che ha conquistato un posto d’onore nel nostro immaginario quotidiano.

Dal primo momento in cui ha fatto capolino nei nostri feed - vi ricordate il primissimo boom del leopardato? - la stampa animale si è affermata come un caposaldo fashion, fino a diventare oggi un essential senza eccezioni, declinantosi su ogni tipo di capo esistente.

Prima gli abiti, poi i pantaloni e ora anche gli immancabili capispalla e le pellicce faux fur, che sembrano essere uscite direttamente dai guardaroba più invidiati delle trendsetter.

Ma c’è un altro accessorio che, negli ultimi mesi, si è letteralmente impossessato dello spirito animalier (e potrebbe essere anche il nostro preferito): le borse.

Tra i protagonisti assoluti di questa stagione, infatti, spiccano proprio le borse animalier: forse l’accessorio più desiderato del momento - perfetto da abbinare a scarpe dal diverso check animalier, proprio come farebbero le vere cool girl - che fino a ora si sia rivestito della stampa animale.

Che si tratti di pattern in cerbiatto, stampe muccate o di un maculato più classico, la borsa animalier è, oggi più che mai, un investimento fashion sicuro: un pezzo capace di elevare anche il look più semplice e di trasformarlo in un outfit di tendenza con una sola, piccola, aggiunta.

Ma quale scegliere?

Ogni stampa ha il proprio carattere e il proprio mood preciso: il leopardato, per esempio, è un evergreen in grado di donare un “sapore” chic a qualsiasi outfit. Sia che si tratti di un outfit total black, sia che indossiate il più classico duo jeans + t-shirt dal sapore anni ’90.

Le stampe zebrate, muccate e il più recente cerbiatto, sono ideali per chi ama sperimentare con uno stile avant-garde ispirato all’estetica Pinterest, fatta di abbinamenti originali, sperimentali e persino un po’ eccentrici.

La tigrata, d’altro canto, si candida a diventare il “nuovo leopardato”, grazie alla versatilità che hanno in comune e al twist pop che la caratterizza e infine, la stampa pitonata, richiama outfit dall’anima rock ’n roll e audaci, ma anche mise eleganti se declinata in texture lucide.



In base al taglio, alla grandezza e alla forma, poi, ogni borsa acquisisce un personalità tutta sua, rendendo l’imbarazzo della scelta inevitabile.

Per questo noi di Grazia.it abbiamo preparato una selezione dei modelli di borse animalier più agognati della stagione di cui fare incetta asap, per aiutarvi a restringere il cerchio e orientarvi verso i pezzi giusti da avere nel proprio guardaroba.

Borse animalier: i modelli su cui puntare per l'autunno

Borsa zebrata secchiello ZARA

Borsa a secchiello pitonata STRADIVARIUS

LIU JO Borsa effetto pelliccia leopardata con catena dorata

Borsa stampa cerbiatto & OTHER STORIES

Borsa tote leopardata GANNI su Farfetch

Borsa leopardata ARKET

Borsa doppia stampa PULL&BEAR

Borsa con stampa tigrata REFORMATION

Borsa tote Goodnight Moon effetto pelle di serpente STAUD su Farfetch

Borsetta in cavallino ROUJE

Borsa a spalla animalier PARFOIS

Borsa pitonata H&M

Borsa Le Muse medium in tessuto maculato MARELLA

