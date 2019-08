Gonna + sneakers, alias il connubio perfetto per look comodi e super cool: ecco quali scegliere e come abbinarli per un risultato top!

Che le sneakers siano diventate nel corso degli ultimi anni "LE" scarpe di cui è francamente impossile fare a meno non è certo un mistero. Da indossare su tutto, certo. Ma nell'abbinamento con le gonne secondo noi esprimono al meglio il loro potenziale fashion. Siete d'accordo?

Se la risposta è affermativa, allora adorerete senz'altro questi 5 look che abbiamo studiato per voi, mescolando tra loro alcune delle tendenze più forti dell'estate 2019.

A partire dalle sneakers appunto.

I modelli top del momento spaziano dalle chunky, eccessive e bold, a quelle minimal, essenziali o arricchite da dettagli particolari come gli inserti mesh o le fibbie colorate a contrasto.

Fino alla variante "ibrida" che quest'anno va davvero per la maggiore: parliamo delle espadrille sneakers, dotate di suola in rafia che le rende perfette sia al mare che in città.

Pronte a provare i nostri mix&match? Lasciatevi ispirare!





Gonna in tulle + espadrille sneakers per un look femminile e super romantico

Gonna lunga in tulle PLEASE, espadrille sneakers J CREW, top a fiori H&M, borsa tonda CAMPOMAGGI

Credits: pleasefashion.com, jcrew.com, hm.com, campomaggi.com





Gonna in satin + chunky sneakers...raffinate e comode in un colpo solo

Gonna midi in satin ZARA, chunky sneakers HIDE&JACK, blusa con maniche a sbuffo REJINA PYO, pochette in pelle LOEWE

Credits: zara.com, hideandjack.com, mytheresa.com, loewe.com





Gonna in denim + sneakers con fibbia per un risultato fresco e glam

Gonna di jeans BALENCIAGA, sneakers con fibbia Viv' Skate ROGER VIVIER, t-shirt a righe & OTHER STORIES, borsa a rete MANGO

Credits: mytheresa.com, rogervivier.com, stories.com, shop.mango.com





Minigonna a quadretti + sneakers mesh: vintage con un twist!

Minigonna check TIBI, sneakers mesh SUPERGA, top corto DOLCE & GABBANA, zaino in pelle COCCINELLE

Credits: net-a-porter.com, superga.com, coccinelle.com





Gonna di pelle + chunky sneakers: l'outfit perfetto da sfoggiare anche a Settembre

Gonna di pelle ALAÏA, chunky sneakers FILA Countdown, camicia in denim GUCCI, tracolla in pelle bianca MARNI

Credits: net-a-porter.com, fila.com