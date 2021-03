È appena “scoccata” la stagione del: “Cosa mi metto?”. Tranquille! Basta una semplice combo con una gonna di jeans e via…L’outfit è risolto! Ooh yes, we love denim!

Se siete in cerca di un capo comfy, trendy e urban sappiate che la gonna di jeans è tutto questo (e anche di più), impossibile non amarla perché gli abbinamenti sono infiniti e può essere indossata all day long.

Da capo basic è tornata a essere protagonista indiscussa grazie a inserti fancy e irresistibilmente chic come strass, cerniere, bottoni, borchie, patch e tasche oversize. Insomma, bastano questi piccoli dettagli a rendere il capo così virale e tra i più instagrammati del momento.

Anche i modelli si trasformano e oltre al classico a ruota, portafoglio, pencil, con spacco o senza troviamo quelli più moderni dai tagli più contemporanei asimmetrici e più destrutturati perfetti per una vera city-girl.

Abbandonate dunque il vecchio look normcore perché è arrivato il momento di sbizzarrirvi con le tante proposte che abbiamo in serbo per voi. Non avete ancora scelto il modello di gonna di jeans che vi ruberà il cuore? Ancora no? Nella selezione troverete le denim skirts più belle della Primavera 2021.

ARMANI Maxi gonna svasata in denim misto lino.

Credits: armani.com

DIXIE Gonna a ruota in denim multicolor.

Credits: dixiefashion.com

GUESS Gonna mini con bottoni silver laterali.

Credits: guess.eu

LIU JO Gonna midi in denim con bottoni frontali.

Credits: liujo.com

MARYLING Gonna di jeans con cuciture a contrasto.

Credits: maryling.com

MOSCHINO Minigonna in denim con stampa a fiori.

Credits: moschino.com

OLTRE Gonna a tubo con chiusura laterale a bottoni.

Credits: oltre.com

OTTO D'AME Gonna lunga con tasche oversize e in serti in cotone.

Credits: ottodame.it

PINKO Gonna pencil in denim elasticizzato.

Credits: pinko.com

SISLEY Minigonna di jeans nero con fusciacca.

Credits: it.sisley.com

THE KOOPLES SU ZALANDO Minigonna effetto Pollock.

Credits: zalando.it

TWINSET MILANO Gonna lunga con spacco frontale.

Credits: twinset.com

ZARA Gonna a tubo in denim chiaro.

Credits: zara.com