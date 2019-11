Ecco 15 gonne short da indossare subito e per tutta la stagione. Per ogni gusto, guardaroba e stile



La gonna corta in inverno va "in letargo"? Chi ve l’ha detto, mentiva spudoratamente!

La gonna short, infatti, è un modello evergreen che si addice a qualsiasi stagione, parola di Mary Quant...



Per quella fredda, basta avere qualche accortezza. Un paio di calze e collant da indossare sotto, et voilà: la gonna corta è servita!



Per l’Autunno Inverno 2019-2020 sarà un vero must have. Complice il fatto che sta bene con (quasi) tutto.

Il punto di forza della gonna corta è la shape che regala a chiunque.

Una gonna un po’ svasata e a vita alta crea un effetto ottico che snellisce gambe e fianchi. E non è necessaria sempre la svasatura per una silhouette a prova di bomba: è il suo essere short a rendere protagoniste le gambe, finalmente libere anche in inverno!

Tra i materiali più gettonati, la pelle o la similpelle liscia così come il camoscio si adattano a qualunque look.

(*** Le gonne in pelle più belle dell'autunno inverno 2019***)

Via libera anche al velluto e al jersey, entrambi particolarmente apprezzati per l’effetto cocoon morbidissimo che non tralascia mai l’eleganza.

E il denim? Massimo protagonista dei guardaroba più cool! Dalla gonna in jeans a lavaggio chiaro molto anni Novanta fino a quella in denim scuro con i bottoni, dal retrogusto Seventies, almeno una nell’armadio ci deve assolutamente essere.

Perfetta per le feste, invece, è la mini skirt plissettata dalla texture metallica: in argento, dorata o effetto rame, vi farà brillare di stile agli aperitivi natalizi, ai cenoni e, perché no, a Capodanno.

Abbiamo selezionato per voi le 15 gonne corte che vi svolteranno l’inverno. Dal tulle all’animalier, scoprite qual è quella che più si adatta al vostro stile.





BALENCIAGA Minigonna in pelle con V neck.



Credits: Mytheresa







BENETTON Gonna svasata in misto lana.



Credits: Benetton







DIXIE Minigonna a balze in tulle.



Credits: Dixie







H&M Gonna corta in jersey.



Credits: H&M







IBLUES Minigonna in velluto.



Credits: iBlues







MANGO Minigonna in denim con bottoni della capsule collection Leandra x Mango.



Credits: Mango







MARELLA Gonna corta svasata con stampa optical della capsule collection Beautylogia by Alessio Nesi.



Credits: Marella







MIU MIU Minigonna in lana.



Credits: Mytheresa







MOTIVI Gonna corta in fantasia check.



Credits: Motivi







RE DONE Minigonna in denim.



Credits: Farfetch







SAINT LAURENT Minigonna stampa animalier.



Credits: Mytheresa







SISLEY Minigonna a portafoglio.



Credits: Sisley







& OTHER STORIES Gonna corta strutturata a vita alta.



Credits: & Other Stories







WEEKEND MAX MARA Gonna in pelle scamosciata.



Credits: Max Mara







ZARA Gonna corta plissettata in argento.



Credits: Zara.