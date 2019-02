Dai modelli in suede a quelli in velluto corduroy: una selezione di gonne con i bottoni da indossare all day long.



Ogni stagione ha i suoi capi di punta e tra i must irrinunciabili della primavera-estate 2019 ci sono sicuramente loro, le gonne con i bottoni.

Modelli declinati in tutti i colori dell’arcobaleno e proposti in una gran varietà di tessuti che hanno tutti una cosa in comune: una fila (più o meno lunga) di bottoni che le impreziosisce sul davanti o lateralmente.



Qualcuno le sfoggia senza problemi anche durante la stagione fredda, ma ora che primavera è dietro l’angolo e le temperature torneranno ad essere più piacevoli ci si potrà sbizzarrire ancora di più con mix e abbinamenti e sarà ancora più facile indossarle in ogni momento del quotidiano.

Quali modelli meritano un posto d’onore nel guardaroba? Si spazia da minigonne con i bottoni in suede a quelle in denim, dalle gonne midi in pelle a quelle in satin o in velluto a coste: difficile districarsi tra le tante proposte che grandi griffe e marchi low cost hanno inserito nelle loro collezioni per la primavera-estate 2019.

Se avete in programma una nuova sessione di shopping e volete fare un po’ il punto della situazione, ecco una carrellata di gonne con i bottoni su cui dovreste mettere subito gli occhi!





BALENCIAGA Gonna midi a quadretti con i bottoni

Credits: netaporter.com





PINKO Minigonna bianca di pelle con i bottoni

Credits: zalando.it





CAROLINA HERRERA Gonna midi con i bottoni in misto cotone

Credits: farfetch.com





ZARA Minigonna con i bottoni a stampa animalier

Credits: zara.com





MIU MIU Gonna midi in suede con i bottoni

Credits: matchesfashion.com









MAX&CO. Gonna midi a righe con i bottoni in tessuto jacquard

Credits: it.maxandco.com





SAINT LAURENT Minigonna con i bottoni dai riflessi metallizzati

Credits: farfetch.com





LEVI’S Minigonna in denim con i bottoni

Credits: zalando.it





& OTHER STORIES Minigonna in corduroy con i bottoni

Credits: stories.com









BOTTEGA VENETA Gonna a vita alta con bottoni e maxi tasche laterali

Credits: modaoperandi.com





JIL SANDER NAVY Minigonna svasata con i bottoni

Credits: farfetch.com





FRACOMINA Pencil skirt in similpelle con bottoni e cintura in vita

Credits: fracomina.it