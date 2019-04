La gonna tipica degli anni Cinquanta torna alla ribalta. Plissettata, tinta unita, a stampa floreale o in fantasia check, ecco le più belle gonne a ruota per la PE 2019



Classica, elegante e versatile: diamo il benvenuto alla gonna a ruota!

Più che benvenuto, semmai bentornato: questo indumento ha fatto la storia della moda anni Cinquanta, vestendo un’intera generazione.

Ora torna a fare battere i cuori, adattandosi allo stile di oggi in tantissime declinazioni chic di tendenza.



Abbinata a una giacca di jeans, a un chiodo di pelle o a un trench in vinile dal finish lucidissimo, il capo cult dei Fifties si reinventa totalmente, diventando un tassello chiave dell’outfit casual 2019.

Tra i must di stagione, le gonne a ruota in tinta unita (specialmente nelle nuance pastello ultra-primaverili) sono tra le più amate.



Anche le fantasie floreali, le stampe vegetali e i motivi batik si prestano particolarmente, facendo di questo modello una best friend per la primavera-estate.

I guardaroba più classici possono accogliere a braccia aperte le fifties’ skirt con motivi evergreen come le righe e i quadretti: dai motivi check - rivisti nelle tinte stagionali neutre e cipria - fino alle multicolor stripes dai colori vitaminici, in materia di gonne a ruota non ci sono regole se non quelle delle tendenze del momento.

Ecco la nostra selezione di 15 gonne a ruota che saranno un passepartout in ogni occasione.





ALEX MILL Gonna midi in cotonetinta unita con bottoni.



Photo Credits: Net-a-porter











BENETTON Gonna a ruota con fantasia check in tinte neutre e pastello.

Photo Credits: Benetton





BLUGIRL Gonna a ruota in stampa floreale effetto pennellata.



Photo Credits: Farfetch







CALVIN KLEIN Gonna midi con tasche in rosa cipria.



Photo Credits: Zalando







CARLOTTA CANEPA Gonna a ruota con stampa grafica a motivi vegetali.



Photo Credits: Carlotta Canepa







DOLCE & GABBANA Gonna a ruota in cotone con rose disegnate.



Photo Credits: Mytheresa







ELISABETTA FRANCHI Gonna a ruota con stampa a righe multicolori.



Photo Credits: Elisabetta Franchi







ETRO Gonna a ruota in cotone con motivi tipici del brand.



Photo Credits: Etro







FENDI Gonna a ruota con fantasia botanica effetto jacquard.



Photo Credits: Farfetch







J. CREW Gonna a ruota plissettata in denim.



Photo Credits: Net-a-porter







MARA HOFFMAN Gonna lunga a ruota a righe crema e beige.



Photo Credits: Net-a-porter







MAX & CO. Gonna a ruota in popeline di cotone stretch.



Photo Credits: Max & Co.







PIAZZA SEMPIONE Gonna a ruota con stampa a fiori.



Photo Credits: Piazza Sempione











PLAN C Gonna a ruota midi in misto cotone color rosa pesca.



Photo Credits: Mytheresa







VICARIO CINQUE Gonna a ruota tinta unita nella nuance crema.



Photo Credits: Vicario Cinque