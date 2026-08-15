Capi dalle silhouette fluide e leggere, accessori statement: gli indispensabili per avere uno stile fresco e personale a 60 anni e oltre.

Si pensa sempre che, superata una certa età, anche il guardaroba debba adeguarsi a regole precise ma chi lo ha stabilito che lo stile debba necessariamente seguire degli schemi prestabiliti.

L’idea che esista un modo “giusto” di vestirsi in base agli anni è ormai superata: l’unica cosa che conta per costruire uno stile personale e autentico non è seguire rigidi diktat ma accettare i cambiamenti del tempo e sentirsi libere di indossare solo ciò che fa sentire a proprio agio.

Come vestirsi bene a 60 anni? La buona notizia è che non serve un armadio pieno di vestiti, ma pochi capi scelti con cura, per sfoggiare ogni giorno look essenziali, eleganti e sempre attuali.

***Camicia azzurra, jeans bianchi e Superga: il look per vestirsi bene a 60 anni (ma perfetto per tutte!) di Philippine Leroy-Beaulie***

E in fondo basta avere giusto qualche piccolo accorgimento per riuscire a esaltare la propria figura e rendere ogni outfit più fresco e armonioso.

Specialmente d’estate, il primo passo è puntare su tagli che valorizzano la silhouette, privilegiare tessuti che assicurano la massima libertà di movimento e prediligere colori che illuminano l’incarnato.

E quando si tratta di vestirsi bene ogni giorno senza necessariamente spendere un capitale, la chiave è puntare su capi e accessori dai prezzi accessibili nel quotidiano e riservare magari i pezzi griffati e preziosi a poche e rare occasioni.

Quali sono i must da avere a portata di mano in questa stagione per creare look impeccabili adatti a ogni impegno in agenda?

Dall’abito a tunica alle ballerine intrecciate, dalla gonna lunga in cotone alla shoppin bag grande e capiente, dalla camicia in lino al carrè in seta stampata: ecco alcuni dei pezzi chiave a cui vale la pena far spazio nell’armadio quest’estate.

Come vestirsi bene a 60 anni: i capi e gli accessori da aggiungere alla shopping list quest'estate

LUISA SPAGNOLI Abito a tunica con i ricami

Credits: luisaspagnoli.com

GIANNI CHIARINI Shopping bag in pelle color panna con profili caramello

Credits: giannichiarini.com

MASSIMO DUTTI Camicia azzurro in lino dal fit morbido

Credits: massimodutti.com

MARINA RINALDI Gonna lunga stampata in cotone

Credits: it.marinarinaldi.com

TOSCA BLU Sandali con il tacco largo con applicazione floreale

Credits: toscablu.com

RIFÒ Cardigan rosa in viscosa

Credits: rifo-lab.com

ELENE MIRÒ Pantaloni a palazzo neri

Credits: elenamiro.com

UNISA Ballerine in pelle intrecciata

Credits: unisa-europa.com

MANTERO Carrè in seta stampata

Credits: mantero.com

COLLANINE COLORATE Collana in lapislazzuli

Credits: collaninecolorate.it

ATELIER DU SAC Borsa a mano in paglia con tracolla regolabile

Credits: courtesy of press office

ETRA GIOIELLI Collana Mausoleo con pendente circolare, realizzata interamente a mano, della collezione "Key of Art"

Credits: courtesy of press office

Foto in apertura: GettyImage