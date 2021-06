Accarezza il corpo con grazia, è chic e ha un fascino vagamente retrò. È la gonna in satin: indossiamola come spring summer 2021 comanda!

Old is the new trend!

Ebbene sì, come spesso accade, la moda fa dei giri immensi e poi ritorna e questa è la volta della gonna in satin (o in raso, che dir si voglia), che rifà capolino nelle collezioni spring summer 2021 davvero in grande stile.

Ma facciamo un rapido recap della situazione: in principio era la classica sottoveste in raso, poi – negli anni ’90 – le proposte satin sono fioccate un po’ da tutte le parti - sia in chiave slipdress che in versione skirt - e oggi il tessuto più sexy e carico di charme di sempre torna protagonista proprio in versione gonna midi. L'importante sarà indossarla in modo contemporaneo, reinventando uno dei capi più amati del ready to wear con una marcia in più. Ma a questo penseremo noi!

E quindi finalmente possiamo dirlo forte: bentornata eleganza minimal chic, non vedevamo l’ora di abbracciarti di nuovo (pardon, di indossarti!).

Perché sì, la gonna in satin è quella quota raffinata che ci salverà più di un outfit con la versatilità e la grazia di cui solo un capo così timeless è capace, e non solo per look votati all’eleganza assoluta come verrebbe facile pensare!

Come? Non credete che il raso possa sposarsi con mix and match di tutti i tipi? Ebbene, siamo qui per dimostrarlo: ecco 5 look che salveranno la vostra (e la nostra!) estate a colpi di sensualità ed eleganza.

Come indossare la gonna in satin: look new-romantic

La primavera sta per cedere il passo all’estate, ma la voglia di fiori e romanticismo non passa mai! Eccovi dunque servito un outfit capace di stregare e far esclamare “oh-là-là” a chiunque lo incroci, perfetto per romantic-date diurni ma specialissimi.

Prendete una midi skirt in satin pastel color (noi abbiamo optato per il rosa, ma voi potreste provare anche con il lilla o con l’azzurro) e abbinatela a una camicia bianca dal taglio un po’ “over”, da portare in modo apparentemente casuale un tantino sbottonata e sblusata.

E qui viene il bello: fate in modo che sotto si intraveda la bralette o il reggiseno a balconcino che – udite-udite – dovrà essere abbinato alla gonna (per noi è stato amore a prima vista con la lingerie fiorata).

Ai piedi un paio di ciabattine bianche e minimal che lascino la giusta scena alla gonna, et voilà… sarete romantiche in modo irresistibile!

Come indossare la gonna in satin: look urban-chic

Missione: mix and match metropolitano, ma dall’allure raffinatissima.

Per prima cosa tirate fuori dall’armadio la vostra quota chic, ovvero la gonna midi in raso (noi abbiamo puntato dritto sulla versione celeste di & Other Stories) e abbinatela a un top di carattere e dalle linee un po’ geometriche per smorzare i tratti iper-romantici della satin skirt.

Per gli accessori via libera al nero e al design essenziale, sia sulla borsa che sui sandali (con tacco): non vorrete rischiare effetti troppo pesanti cadendo proprio sui dettagli! Insomma, fate della gonna in satin la protagonista indiscussa del look circondandola di semplicità e personalità e la missione urban-chic sarà davvero centrata.

Come indossare la gonna in satin: look “very cute”

Very sporty, very cute: con una midi skirt in raso si può!

Il segreto sta nel matchare il pezzo ultra chic a capi che funzionino per contrasto, sia in termini di materiali che di mood.

Noi abbiamo optato per una gonna satin nera e la abbiamo abbinata a una t-shirt stampata e a un paio di Birkenstock di carattere (a proposito: quanto ci piacciono le camouflage by Valentino Garavani per la linea 1774?).

Chiudiamo il look con un accessorio inaspettato dalla personalità spiccatissima, come il cappello a tesa media in tessuto tecnico di The North Face, e il gioco è praticamente fatto.

Come indossare i bermuda: look “aperitivo sulla spiaggia”

Vacanza al mare all’orizzonte? Per i momenti in cui l’asticella di coolness si alza in modo inversamente proporzionale alla colonnina del termometro (ma in modo non strutturato, come un bell’aperitivo con i piedi nella sabbia), eccovi servito un outfit disinvolto quanto basta. Protagonista? Una gonna in raso, of course!

Sceglietela di un colore morbido e avvolgente, noi abbiamo puntato su un bel modello di Zara con arricciatura sul davanti in marrone caldo, e abbinatela a un body a costine (o, perché no, a un costume intero!).

Inforcate il vostro paio di occhiali da sole preferito e infilate ai piedi un paio di ciabattine in rafia, pescato direttamente tra le ultime tendenze stagionali, e via… il tramonto è vostro!

Come indossare i bermuda: look glamour

Prendete una gonna in raso dalla tinta solare e vivacissima, come un brillantissimo punto di arancio, e preparatevi ad outfit spendibili “all summer long”. Uno dei nostri mix and match preferiti? Una versione assolutamente non scontata ma “glam e vacanziera” della satin skirt in questione, perfetta per cene al chiaro di luna.

Curiose? Abbinate alla vostra gonna in raso arancione un pezzo particolare e divertente, come la camicetta flower printed annodata sopra la vita di Patrizia Pepe (che riprende cromaticamente la nuance protagonista).

Data la natura frizzante del mix, chiudete l’insieme in modo bilanciato con accessori dalle linee pulite e a tinta neutra e nessuno si farà del male. Eccovi pronte a conquistare la scena delle serate estive più stilose!

