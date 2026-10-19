Con quali scarpe indossare la gonna midi? Ecco 7 idee dallo street style da cui lasciarsi ispirare in questa stagione.



È senza dubbio uno dei modelli più chic della stagione, specialmente nelle belle giornate di sole può ancora essere sfoggiata senza calze e collant, in più si presta a un’infinità di abbinamenti: vi bastano queste tre buone ragioni per cedere subito al fascino della gonna midi?

Onnipresente in tutte le collezioni FW26, l’iconica midi skirt si è rifatta il look per la nuova stagione. E basta fare un giro tra gli scaffali dei negozi per notare che i modelli di tendenza che si trovano adesso in circolazione sono davvero tantissimi.

In pelle, in satin, in denim, in velluto: trovare almeno un paio di modelli capaci di riflettere a pieno il proprio stile e i propri gusti è facilissimo. Ciò che può risultare un po’ più complicato, invece, è decidere quali scarpe indossare con la gonna midi.

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La cosa più furba da fare è decidere con quali calzature abbinarla tenendo conto degli impegni in agenda (e delle previsioni meteo).

E qualora questo non dovesse essere sufficiente, vi basterà dare un’occhiata agli outfit delle trend setter per trovare al volo la giusta ispirazione.

Noi, ad esempio, passando in rassegna gli ultimi look di street style abbiamo individuato almeno un paio di combo che ci piacerebbe replicare quest’autunno. Ecco alcune delle nostre preferite!

Quali scarpe indossare con la gonna midi: 7 combo dallo street style

01. Gonna midi a pieghe + mocassini

La combo “gonna midi a pieghe + mocassini” non delude mai. Per affrontare con nonchalance il clima incerto della stagione, basta stratificare il look, sovrapponendo una canotta, una t-shirt e un cardigan. E magari, giusto per essere pronte a tutto, aggiungere anche un pullover da legare sulle spalle e da indossare all’occorrenza.

02. Gonna midi a portafoglio + texani

L’idea di sfoggiare la gonna midi con gli ankle boots non vi dispiace ma temete che questo mix possa “accorciare” otticamente la silhouette? Per un effetto più slanciato, potete provare una gonna midi a portafoglio (con sopra una camicia bianca dal taglio classico) con un paio di stivaletti, classici o in stile Western, con il gambale un po’ più alto.

03. Pencil skirt + slingback con il tacco

Per slanciare al massimo la silhouette potete puntare su un’altra combinazione dal successo assicurato “pencil skirt in pelle nera + slingback con il tacco dalla punta affilata”.

04. Gonna midi di paillettes + mules con il tacco

Avete in programma una cena fuori o un’uscita serale che richiede un look più ricercato? È la vostra occasione per rispolverare una gonna midi nera tempestata di paillettes. Anche solo sfoggiata con delle mules dello stesso colore, una camicia over e un giro di perle garantisce una mise contemporaneamente easy e molto glamour.

05. Gonna midi in velluto + sneakers

Se, invece, vi state chiedendo quali scarpe indossare la gonna midi nel tempo libero o nel weekend, la risposta è una sola: con le sneakers. Un modello total white dal design essenziale, ad esempio, si sposa molto bene con una gonna midi in velluto dai colori caldi e avvolgenti e con un polo color block.

06. Gonna midi in pelle + stivali con il tacco largo

E naturalmente questa è la stagione giusta per abbinare la gonna midi a un bel paio di stivali. Per unire praticità e stile nello stesso look, potete scegliere una gonna dai colori neutri, da portare sotto a un blazer a stampa check stretto in vita da una cintura, e completare con degli stivali alti neri al ginocchio con il tacco largo.

07. Gonna midi dalla linea svasata + stivali con il tacco a spillo

In alternativa, per un look sporty-chic da manuale, potete partire da uno dei grandi must-have del momento: il maglione rosso e provarlo con una gonna midi dal taglio svasato, degli stivali neri con il tacco a spillo e un bomber dello stesso colore.

Foto: GettyImage