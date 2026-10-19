Japan Airlines permette ad alcuni viaggiatori internazionali di aggiungere voli nazionali senza supplementi sulla tariffa aerea: ecco come funziona l'offerta per il Giappone

C'è un Giappone che tutti sogniamo di visitare almeno una volta nella vita. Quello delle luci di Tokyo, dei templi di Kyoto, dei ciliegi in fiore e dei treni ad alta velocità. Ma ce n'è anche un altro, meno conosciuto e altrettanto affascinante, fatto di piccoli villaggi, montagne, isole tropicali e tradizioni che cambiano da una regione all'altra.

Ed è proprio questo Giappone lontano dagli itinerari più battuti che Japan Airlines vuole incoraggiare i viaggiatori internazionali a scoprire.

La compagnia aerea giapponese ha infatti introdotto un'offerta che permette, a determinate condizioni, di aggiungere voli nazionali a un biglietto internazionale senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea.

In altre parole, chi prenota un viaggio per il Giappone con Japan Airlines potrebbe avere la possibilità di raggiungere anche altre destinazioni del Paese senza dover acquistare un secondo biglietto a prezzo pieno.

Un'opportunità interessante soprattutto per chi sta organizzando un viaggio e vorrebbe approfittarne per conoscere qualcosa di più rispetto alle mete tradizionali.

L'iniziativa nasce proprio con l'obiettivo di rendere più accessibili le destinazioni meno frequentate dai turisti internazionali. E potrebbe cambiare il modo in cui molti viaggiatori organizzano le proprie vacanze.

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Come funzionano i voli nazionali in Giappone senza costi aggiuntivi di Japan Airlines

Il funzionamento dell'offerta è relativamente semplice, ma ci sono alcune condizioni importanti da conoscere.

Per poter usufruire dei voli nazionali senza un supplemento sulla tariffa aerea, è necessario prenotare il volo internazionale e le tratte interne con Japan Airlines all'interno della stessa prenotazione. Non è quindi possibile acquistare prima un biglietto per Tokyo e decidere successivamente di aggiungere gratuitamente un volo per un'altra città.

Inoltre, l'offerta è soggetta alla disponibilità dei voli, alle condizioni tariffarie e al Paese di partenza. Possono essere applicate tasse, supplementi e, in alcuni casi, spese aggiuntive per gli scali prolungati.

Il vantaggio, quindi, non consiste nell'avere voli completamente gratuiti in qualsiasi circostanza, ma nella possibilità di aggiungere alcune tratte interne senza pagare un'ulteriore tariffa aerea, quando si rispettano i requisiti previsti.

E le possibilità di viaggio sono davvero tante.

Chi arriva a Tokyo, per esempio, potrebbe scegliere di proseguire verso Sapporo, nell'isola settentrionale di Hokkaido, famosa per i suoi paesaggi naturali, le montagne e gli inverni innevati.

Oppure potrebbe dirigersi verso Okinawa, dove il Giappone assume un volto completamente diverso, tra spiagge, acque cristalline e un clima subtropicale.

Ci sono poi Fukuoka, porta d'accesso alla regione di Kyushu, Kagoshima con i suoi paesaggi vulcanici e Aomori, nel nord del Paese, particolarmente suggestiva durante il foliage autunnale.

Destinazioni che spesso rimangono fuori dai programmi di chi visita il Giappone per la prima volta, ma che permettono di scoprirne una dimensione più autentica e sorprendente.

Prima di prenotare, è comunque fondamentale verificare le condizioni aggiornate sul sito ufficiale di Japan Airlines, perché l'idoneità all'offerta e gli eventuali costi dipendono dall'itinerario scelto.

Il messaggio dell'iniziativa, però, è chiaro: un viaggio in Giappone non deve necessariamente fermarsi a Tokyo e Kyoto.