Come abbinare al meglio gonna lunga e t-shirt? Ecco 5 idee look adatte ad ogni momento della giornata.



Gonna lunga e t-shirt: un mix dal successo garantito che, specialmente nelle giornate più calde, riesce a risolvere ogni dilemma fashion.

Anche in quei quei giorni in cui la colonnina di Mercurio sfiora i 40°, non si sa mai come vestirsi e le idee scarseggiano, una gonna lunga svolazzante, abbinata a una t-shirt leggera, è tutto quello che ci serve per affrontare gli impegni quotidiani senza sacrificare lo stile.

Come sfruttare il suo potenziale h24? Basta portarla con delle t-shirt basic e gli accessori giusti per avere un look impeccabile dall’alba al tramonto.

Con sandali rasoterra per un caffè con le amiche, con pumps dai riflessi argentati per una serata a due particolarmente speciale, con espadrillas con il lacci per una giornata al mare: le combo da provare per un’estate davvero cool sono tantissime e ce n’è davvero una per ogni occasione. Eccone 5 che non vedrete l’ora di sfoggiare!





Gonna lunga, t-shirt e sandali rasoterra





Maxi skirt a ruota total white FORTE FORTE + T-shirt stampata a maniche corte & OTHER STORIES + Borsa tonda con le frange e manico in bamboo MANGO + Sandali flat in pelle CULT GAIA

Credits: farfetch.com / stories.com/ shop.mango.com/ mytheresa.com





Gonna lunga, t-shirt e pumps metallizzate





Gonna lunga plissettata della capsule esclusiva di THE ROW per NETAPORTER + T-shirt bianca con tulle sulle maniche PLEASE + Mini bag in pelle con tracolla a catena BURBERRY + Slingback con tacco midi pelle metallizzata PRADA

Credits: netaporter.com / pleasefashion.com/ farfetch.com/ mytheresa.com





Gonna lunga, t-shirt e espadrillas













Gonna in lino con bottoni laterali ADRIANA DEGREAS + T-shirt beige a maniche corte FILIPPA K + Borsa a tracolla in pelle nera VICTORIA BECKHAM + Espadrillas bicolor con i lacci GIOSEPPO

Credits: farfetch.com/ zalando.it/ farfetch.com/ gioseppo.com





Gonna lunga, t-shirt e sneakers





Gonna pareo a stampa floreale MAX&CO. + T-shirt basic grigia a maniche corte ONE MORE STORY + Borsa blu in pelle da portare a mano o a tracolla TOD’S + Sneakers in pelle bianca BOSS

Credits: it.maxandco.com/ zalando.it/ mytheresa.com/ zalando.it





Gonna lunga, t-shirt e sandali con tacco mini





Gonna lunga stampata in satin PACO RABANNE + Maglietta nera con chiusura a body IRO + Mini bag con tracolla a catena ISLA + Sandali neri con tacco mini e cinturino alla caviglia COS

Credits: netaporter.com/ zalando.it/ farfetch.com/ cosstores.com