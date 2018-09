Tutte pazze per la gonna leopardata! Ecco come abbinarla senza commettere imperdonabili cadute di stile!



La ritroviamo ogni anno nelle nuove collezioni per l’autunno-inverno ma è in questa stagione che la gonna leopardata sta davvero vivendo un momento d’oro: scelta prediletta di celeb e influencer che non indossano altro da settimane, ha già fatto la sua comparsa sugli scaffali dei negozi in mille varianti diverse e si prepara ad essere la grande star dei nostri look invernali.

Certo, non è un capo facilissimo da portare e il rischio di cadere nel volgare è sempre in agguato, ma con qualche piccola accortezza è possibile indossarla con facilità dall’alba al tramonto.

Che sia una gonna leopardata a portafoglio, plissé o a matita, il segreto per non sbagliare è sempre lo stesso: scegliere i colori giusti, evitare spacchi profondi e scollature generose e puntare su abbinamenti piuttosto discreti. Qualche idea?

I mix&match con nero, bianco e beige sono sempre una garanzia, ma meritano una chance anche il verde bosco o il rosso, per un outfit super chic e grintoso quanto basta.

Lasciatevi ispirare dalle nostre idee look e trovate l’abbinamento più adatto a voi!





Pullover e pencil skirt leopardata





Maglione in lana con scollo tondo ARKET + Gonna a matita a stampa leopardata P.A.R.O.S.H. + Stivaletti in vernice con tacco largo PENNYBLACK

Credits: arket.com / farfetch.com / it.pennyblack.com





Dolcevita e minigonna leopardata





Dolcevita nero a maniche lunghe PRIMARK + Minigonna di jeans a stampa animalier SAINT LAURENT + Ballerine in pelle con scollo a V AQUAZZURA

Credits: primark.com / mytheresa.com / aquazzura.com







T-shirt e gonna in seta leopardata





T-shirt bianca con le scritte ETRE CECILE + Gonna midi in seta a stampa leopardata REALISATION + Sneakers basse in tela bianca DIOR

Credits: farfetch.com / realisationpar.com / dior.com





Camicia bianca e gonna midi leopardata





Camicia bianca slim-fit COS + Gonna midi con stampa leopardata ALTUZARRA + Slingback rosse in suede JIMMY CHOO

Credits: cosstores.com / matchefashion.com / mytheresa.com







Top e pencil skirt leopardata





Top in seta dalle spalline sottili NILI LOTAN + Pencil skirt a stampa leopardata MAX MARA + Sandali in suede con cinturino GIANVITO ROSSI

Credits: matchefashion.com / matchefashion.com / mytheresa.com