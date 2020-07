Un’accoppiata a dir poco vincente, da sfruttare in mille e un’occasione: ma come abbinare gonna e sneakers? Ecco 5 idee look da copiare in questa stagione.

Due pezzi del guardaroba apparentemente agli antipodi che insieme formano un mix favoloso: alzi la mano chi non è mai caduta in tentazione e ha indossato almeno un paio di volte le proprie gonne preferite con sneakers dalle linee pulite o più estrose chunky shoes!

Quella composta da gonna e sneakers è infatti una combo dal successo garantito, un abbinamento sempre vincente su cui sappiamo di poter fare affidamento tutte le volte in cui abbiamo voglia di sfoggiare un look che sia contemporaneamente pratico, fresco e super femminile.

Per il Casual Friday in ufficio, nel tempo libero o per una serata non particolarmente elegante: sono tante le occasioni in cui sfoderare questa accoppiata così cool e del resto non c’è proprio niente di meglio per creare un outfit estivo da 10 e lode senza mai rinunciare alla comodità.

Nelle circostanze informali via libera a minigonne dalle stampe animalier, da portare con un paio di sneakers total white e un top lingerie, e a quelle in denim, perfette con camicette e bluse con il nodo e chunky sneakers coloratissime.

Per un look più versatile, meritano una chance le gonne midi plissé dalle stampe multicolor o quelle maxi a pois che si sposano molto bene con le scarpe da ginnastica.

Chi invece predilige gli outfit più femminili può abbinare una gonna in pizzo dai colori pastello a una semplice t-shirt e un paio di sneakers bianche che hanno il potere di sdrammatizzare alla perfezione anche le mise più seriose.

Ma ecco nel dettaglio 5 idee look da cui potete lasciarvi ispirare quest’estate!

Gonna midi plissé e sneakers metallizzate

Camicia in denim MANGO + Gonna midi plissettata con cintura in vita PORTS 1961 + Borsa a tracolla in pelle grigia FRENZLAUER + Sneakers in tela dai riflessi laminati SUPERGA + Borsa a tracolla in pelle grigia FRENZLAUER

Credits: shop.mango.com/ farfetch.com/ frenzlauer.com/ zalando.it

Minigonna leopardata e sneakers bianche

Minigonna a stampa leopardata GANNI + Top in satin con dettaglio in pizzo TORY BURCH + Borsa a tracolla in pelle nera MARELLA + Sneakers in pelle bianca con suola alta VEJA

Credits: farfetch.com/ toryburch.it/ courtesy of press office/ veja-store.com

Gonna lunga a pois e sneakers nere

Maxi skirt a pois con chiusura a portafoglio ADRIANA DEGREAS + Top nero monospalla in seta INTIMISSIMI + Secchiello in rafia e dettagli in pelle PRADA + Sneakers nere con tomaia traspirante NIKE

Credits: matchesfashion.com/ intimissimi.com/ mytheresa.com/ nike.com

Minigonna di jeans e chunky sneakers

Camicia con il nodo in lino H&M + Minigonna in denim dal taglio asimmetrico TWINSET + Zaino in pelle con sacca interna 3.1. PHILLIP LIM + Chunky sneakers multicolor BALENCIAGA

Credits: 2.hm.com/ twinset.com/ zalando.it/ balenciaga.com

Gonna a matita in pizzo e sneakers total white

Pencil skirt in pizzo rosa DOLCE&GABBANA + T-shirt bianca in cotone & OTHER STORIES + Borsa a tracolla in pelle bianca VALENTINO + Sneakers vegan total white ADIDAS ORIGINALS

Credits: farfetch.com/ stories.com/ courtesy of press office/ adidas.it