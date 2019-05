Le gonne in satin si confermano la regine incontrastate della moda di primavera: ecco una selezione di modelli da comprare subito!



Fluenti, morbide versatili e super chic: in una parola (anzi due)? Satin skirt!

Se provate a guardarvi intorno noterete senz’altro che da qualche mese a questa parte stiamo assistendo a una vera e propria invasione di gonne in raso e in satin, quei modelli lucidissimi in simil seta che andavano tanto di moda verso la fine degli anni ’90 e che adesso i fashion designer hanno pensato bene di riproporre in passerella.













Le influencer li hanno indossati per tutto l’inverno con dolcevita, maglioni avvolgenti e cardigan oversize, ma ora che la stagione calda è dietro l’angolo sarà ancora più facile abbinarle con creatività e basterà accogliere nel nostro guardaroba giusto quei due o tre modelli chiave per sfruttarle ogni giorno, sia adesso che per tutta l’estate.

Le versioni più amate in assoluto sono quelle al ginocchio (o poco sotto) e dai colori vitaminici, da abbinare a camicette leggere e slingback con kitten heel o anche solo a t-shirt basic e sneakers total white.

Ma nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2019 non mancano neanche proposte lunghe fino ai piedi, declinate in toni neutri o in nuance bon ton.









Noi ci siamo già lasciate conquistare dalla gonna in raso o satin e abbiamo già individuato i nostri modelli del cuore, scommettiamo che ve ne innamorerete presto anche voi?

Ecco una selezione di modelli top da cui farvi tentare!





ZARA Gonna midi satinata dalla linea svasata

Credits: zara.com









ALEXA CHUNG Gonna midi a portafoglio in satin di viscosa

Credits: mytheresa.com









LEE MATHEWS Gonna midi in satin verde

Credits: mytheresa.com













RAYE Gonna in satin dai riflessi metallizzati

Credits: netaporter.com













ROCHAS Maxi skirt in satin a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com









VINCE Gonna midi in satin lilla

Credits: modaoperandi.com









& OTHER STORIES Gonna midi asimmetrica in satin

Credits: stories.com









PAUL&JOE Gonna midi plissettata in satin

Credits: netaporter.com









DEITAS Gonna lunga con i bottoni in satin bianco

Credits: netaporter.com









TOPSHOP Gonna in satin a stampa floreale

Credits: zalando.it





NANUSHKA Gonna midi in satin con i bottoni

Credits: netaporter.com









PRADA Gonna al ginocchio in satin con dettaglio del fiocco

Credits: matchesfashion.com