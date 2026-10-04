Il nuovo capitolo firmato da Alessandro Michele è un viaggio nella conoscenza. O meglio in ciò che ancora non conosciamo





Si muove negli spazi suggestivi della biblioteca di Sainte-Geneviève a Parigi la nuova collezione Primavera-Estate 2027 di Valentino, e con questo luogo dimostra subito di avere un legame ben preciso. Intiolata l'Antibiblioteca, la sfilata trova la sua ispirazione proprio nel concetto del libro: di un volume però mai letto, di cui si ignora il contenuto. Una antibiblioteca consiste infatti in quella raccolta di libri, facenti parte di una biblioteca personale, che non sono mai stati letti. Cita Umberto Eco, Alessandro Michele: fu proprio lui a coniare questo termine, tramandato poi da Nassim Nicholas Taleb all'interno del suo libro Il cigno nero: come l'improbabile governa la nostra vita. Il celebre filosofo e scrittore italiano, scomparso dieci anni fa, possedeva una biblioteca personale enorme, di circa tremila volumi, molti dei quali mai letti ma non meno importanti, anzi. Eco amava circondarsi di libri non letti in quanto, diceva, fungevano da promemoria di quante cose non sapeva: lo mettevano davanti ai propri limiti. Michele elabora questo concetto attraverso gli abiti in passerella: oggetti che potranno essere ricordati, dimenticati, utilizzati o meno, proprio come accade con i libri.

«Anche l'abito che non indosseremo mai, come quel libro mai aperto che rimane su uno scaffale, ci parla delle vite che avremmo potuto vivere» si legge nelle note che accompagnano lo show, che raccontano gli abiti e il vestire come un esercizio di immaginazione in continuo cambiamento. Abbinamenti cromatici a contrasto, piume e drappeggi, ma anche silhouette pulite ed essenziali contrapposte a esercizi di styling ricchi e inaspettati, in passerella sfila una varietà che ricalca l'offera ampia di una biblioteca ricca di sapere.

Valentino Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

L'atmosfera formale e storica della venue scelta si fonde con una colonna sonora che inneggia all'idea di un party, data dall'intreccio ipnotico tra la hit di Madonna Music, in versione rivisitata, e la traccia Voices in my head di Anyma. Vi raccontiamo di seguito, nel dettaglio, quali sono le 5 cose che abbiamo amato di più della sfilata Valentino Primavera-Estate 2027.





1. Lo styling che sorprende

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Camicie a quadri e gonne preziose, con bordure di piume: in passerella abbinamenti che puntano sul contrasto, di appartenenza e di funzionalità, ma che nel complesso trasmettono appieno l'idea di qualcosa mai letto o conosciuto prima.

2. I contrasti cromatici

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Il giallo acido con il rosa glicine, il ciclamino che incontra incursioni di arancione e di rosso: in passerella, accanto all'eleganza del nero, sfilano accenti originali e mai scontati.

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Valentino Primavera-Estate 2027.

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3. Il linguaggio dei fiocchi

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Li incontri solo quando un abito lungo, dai toni vibranti, svela la sua parte posteriore. Oppure sono grandi, creano un corpino e ridisegnano il punto vita. I fiocchi, elemento romantico per eccellenza, trovano grande spazio in collezione e lo fanno con una tensione teatrale e ricca di fascino.

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Valentino Primavera-Estate 2027.

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4. I gioielli e i bottoni (gioiello!)

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Per la prossima stagione sembra tornare la voglia di abbellirsi, di arricchire ogni abbinamento con dettagli di peso allontanando la deriva minimal ed essenziale. Come le collane multifilo o gli orecchini maxi, o anche con bottoni come castoni, grandi e dal sapore antico.

Valentino Primavera-Estate 2027.

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5. I top incrociati

Valentino Primavera-Estate 2027.

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Elemento che non ti aspetti sotto a un maglione effetto vedo-non vedo, sotto a una camicia che si apre o a una mise nata per la sera: è un top incrociato, grafico e d'impatto.

Valentino Primavera-Estate 2027.

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